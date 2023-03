Nem tudnak betelni az emberek a Legóval, úgy veszik mint a cukrot

A Lego bevételei 2022-ben 17 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest, így 64,6 milliárd dán koronát tettek ki – közölte a magánkézben lévő játékgyártó kedden. A cég azon játékgyártók közé tartozott, amelyek jól jöttek ki a világjárványból és jelentős nyereséget tudtak zsebre tenni. A Lego azonban továbbra is az iparágat meghaladóan teljesít és egyre nagyobb részesedést szerez a piacon.

A vállalat persze nem volt mentes a makrogazdasági nyomástól az év során, beleértve az ukrajnai háborút, a koronavírus miatti lezárásokat, és a megnövekedett anyag-, szállítási és energiaköltségeket. A cég viszont jól válaszolt a működési környezet által támasztott kihívásokra, a szállítási költségek növekedésének egy részét úgy ellensúlyozta, hogy a kulcsfontosságú piacok közelében gyártóüzemeket helyezett el. Az Egyesült Államokban például jelenleg egy mexikói gyárból szerzi be a termékeit. Ez az ellátási lánc a következő két évben még inkább lerövidül, miután a cég megnyitja új üzemét Virginiában.

Niels Christiansen vezérigazgató szerint a költségek ellensúlyozásában szerepet játszott az is, hogy a Lego építőkészlet-választéka iránt nagy volt a kereslet.

Az emberek többet vásárolnak. Nem az áremelkedés miatt (nőtt a bevétel), hanem inkább azért, mert az emberek a nagyobb és bonyolultabb készleteket vásárolják. Ez a mennyiség és az érték kombinációja

– mondta.

Az egész évi nettó profit 13,7 milliárd dán koronát ért el, ami közel 4 százalékos növekedést jelent a bázisidőszakhoz képest.

Christiansen rámutatott a Lego márka erejére és a változatos termékcsaládra, a 2022-es erős teljesítményért eredőjeként. Ezek a termékek a Star Wars és a Harry Potter tematikájú készletektől kezdve a botanikai virágdíszeken át az izomautó-másolatokig egy kifejezetten széles skálán mozognak.

A Lego 2022-es portfóliójának mintegy 48 százalékát alkották az új termékek – mondta Christiansen. Ez egyrészt megegyezik az előző évivel, másrészt összhangban van a vállalat stratégiájával, mely alapján minden fogyasztó számára friss és releváns készletek igyekszik kínálni.

Christiansen azt is megjegyezte, hogy a Lego dolgozott azon, hogy diverzifikálja az árait, mivel az infláció és a bizonytalanság negatívan érintette a fogyasztókat az elmúlt évben. Elmondta, hogy a vállalat igyekezett minden büdzsé számára elérhető termékeket kínálni.

A vállalat eredményeire kedvezően hatottak továbbá az új piacokon, különösen a Kínában megnyitott új üzletek. A vállalat 2022-ben világszerte 155 üzletet nyitott, amelyeknek mintegy fele az említett régióban volt. A terjeszkedés a tervek szerint idén is folytatódni fog, hiszen a Lego 2023-ban további 145 üzletet szeretne nyitni.

Christiansen elmondta, hogy az üzletek forgalma elkezdte meghaladni a 2019-es szintet, és megjegyezte, hogy a márka számára továbbra is kiemelt fontosságúak az üzleten belüli élmények. A Lego mindig is arra használta az üzleteket, hogy a fogyasztók felfedezhessék az új termékeket és kézbe vehessék a fizikai darabokat. Az alkalmazottakat arra is kiképzik, hogy élményt nyújtsanak a fogyasztóknak. A stratégia azon a meggyőződésen alapul, hogy a vásárlók pozitív érzéssel távoznak a márkával kapcsolatban, ami a jövőbeli játékvásárlások alkalmával is megmarad. Ez kulcsfontosságú stratégiává vált a kínai piacon, ahol a vásárlók csak most kezdtek el ismerkedni a Lego termékeivel.

Az online értékesítés is fontos marad a vállalat számára. Bár a digitális és a bolti eladások százalékos megoszlását nem közlik, Christiansen szerint a Lego online eladásai jól alakulnak, és hozzátette, hogy a fizikai üzletekben történő eladások is táplálják a bizalmat az új üzletek megnyitása felé.

Az idei évben a Lego arra törekszik, hogy tovább növelje piaci részesedését és növelje a bevételeit. Christiansen elmondta, hogy a vállalat az egész évre magas egyszámjegyű növekedést vár.

Címlapkép: Daniel Knighton/Getty Images