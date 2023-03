Bajban a magyar nyugdíjrendszer – Elárulták a szakértők, mi lehet a megoldás

A magyar nyugdíjrendszer hosszú távú instabilitása a szakértők számára egyértelmű, a jelenlegi demográfiai és egészségügyi folyamatok mellett 2040-re három magyarra jut majd egy 65 éven felüli eltartott, jelenleg ötre – hangzott el a Portfolio Biztosítás 2023 mai konferenciáján. A szakértők egyetértenek abban, hogy a nyugdíjcélú megtakarítások és az öngondoskodás ösztönzése a munkáltatók nélkül nem lehetséges, őket valahogyan vissza kell hozni erre a piacra. Ugyanígy fontos a fiatal munkavállalók bevonása a hosszú távú öngondoskodási piacra, akár egy automatikus beléptetési rendszer keretében. Volt, aki úgy látja, az öngondoskodás a mai formájában csupán önámítás.

Dr. Kravalik Gábor, a Pénztárszövetség főtitkára az öngondoskodás jelenéről és jövőjéről beszélt pénztári szempontból. Előadásából a fontosabb gondolatok:

Jelen ösztönzők és szabályozás mellett (a munkáltatói befizetések bérként adóznak) a munkáltató nem vesz részt kellő mértékben a finanszírozásban, az alacsony társadalmi státuszú munkavállalók kiszorulnak a rendszerből.

A SZÉP kártya révén 2022-ben a foglalkoztatók mintegy 500 milliárd forintot csatornáznak a turizmus és vendéglátás felé, míg a kiegészítő nyugdíjcélra 30, egészségcélra alig több, mint 10 milliárd forint jut – emelte ki.

A nyugdíjpénztári tagság átlagéletkora 48 év, az új belépők átlag 40 évesek, vagyis folyamatos a fiatalítás, azonban szükség van a még fiatalabbak ösztönzésére – mondta a szakember.

Jelenleg az önkéntes nyugdíjpénztárak taglétszáma 1 096 000 fő, azonban jelentős részük már nem aktív befizető. Bár a teljes taglétszám stagnál, az aktív (fizető) taglétszám folyamatosan kis mértékben növekszik jelenleg is – emelte ki.

Előadásában az egészségpénztárak helyzetére is kitért:

A magyar egészségügyi kiadások több, mint 30%-át jelenleg a magánszemélyek finanszírozzák. Ez mind európai, mind régiós összehasonlításban rendkívül magas szám. Tovább rontva a helyzetet, a magánkiadásokon belül rendkívül alacsony (10%) az ún. intézményesített kiadások (ahol valamilyen kockázat megosztásra lehetőség van) aránya. Így a magán költségek 90%-át a háztartások zsebből fizetik.

Az egészségpénztárak taglétszáma 1 054 000 fő, ebből tagdíjfizető 36%. Kiemelte, hogy az aktív (fizető) taglétszám a munkáltatói befizetések ösztönzése nélkül is stabil, sőt kis mértékben növekszik.

A nemzetközi példák, illetve a 2019 előtti magyar rendszer is azt mutatja, hogy a munkáltatók bevonása ösztönzőleg hat a taglétszám és a bevétel növekedésére, illetve a cégeken keresztül lehet elérni a fiatal generációt. 2019-től azonban a munkáltatói nyugdíj- és egészségpénztári befizetések bérként adóznak, vagyis a munkáltatói motiváció alacsony.

Az adókedvezmény elértéktelenedik, valódi ösztönző ereje folyamatosan csökken

– emelte ki. A 20% és a 150 000 forint 2014-től van érvényben, azóta jelentősen emelkedtek az átlagbérek, illetve az infláció, ami különösen az egészségpénztári költésekre vannak hatással, csökkentve ezzel a nyugdíjpénztári keretet is.

Az előadást követően a panelbeszélgetésben az öngondoskodási piac kihívásai kerültek előtérbe.

Öngondoskodás szabályozása, mi van terítéken?

Kovács Zsolt, a GFM miniszteri biztosa, az AEGON Magyarországi Általános Biztosító, AEGON Alapkezelő igazgatósági tagja a befektetésekkel kapcsolatos szabályozást emelte itt ki első körben, érvényes kormánydöntés van arról, hogy április végéig dolgozzon ki a GFM egy szabályozást arra, miképpen lehetne az alternatív befektetések szerepét növelni a biztosítási és nyugdíjpénztári portfóliókban. Még egyszer hangsúlyozta ő is: a munkáltató a kulcs, egy egyre keresletivé váló munkaerőpiacon a munkáltatók nem érezték szükségét annak, hogy ebbe több pénzt tegyenek, inkább a cafeteriára és a bérre koncentráltak eddig. Az a kérdés most, hogyan lehetne jobban ösztönözni a munkáltatókat.

Hardy Ilona, az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár alapítója és IT-elnöke hangsúlyozta, hogy a nyugdíjcélú megtakarítások piacára elmondható, hogy stagnál vagy visszaesik, ez összefügg a munkáltatók kiesésével is a piacról. Szerinte nagy probléma, hogy a munkáltatók szerepének csökkenésével a rendszerből kiestek a fiatal tagok, ebben lenne igazán fajsúlyos a munkáltatók szerepe. Fontos lenne a fiatalokat, nagy tömegben belépteti a nyugdíjcélú megtakarítások piacára, ezt még viszonylag olcsón meg lehetne tenni.

Schaub Erika, a Generali Biztosító személybiztosítási és ügyfélkapcsolati területért felelős igazgatósági tagja is megerősítette, hogy amikor van adókedvezmény, az mindig egy pozitív ösztönző volt a munkáltatók és dolgozók oldalán is. Úgy vagyunk felépítve, hogy mindig azt válasszuk, amiből könnyen pénzhez tudunk jutni, utalt ezzel arra, hogy a jelenlegi rendszert úgy kell átalakítani, hogy a hosszú távú öngondoskodást támogassa (és például ne SZÉP-kártyára kerüljön minden cafeteria-elem). Ha van ehhez valami plusz támogatás, például az államtól vagy munkáltatótól, az mindenképp ösztönzi a jövőről való gondolkodást.

Lányi András, a HUNPénzügyi Tervező Kft. ügyvezető igazgatója szerint önámítás a mai formájában az öngondoskodás. Az átlagéletkor 46 év a nyugdíjbiztosításnál náluk, de a biztosítás összege alacsony. Az a probléma, hogy későn kezdenek el foglalkozni ezzel az emberek és ehhez ráadásul kevés összeget is tesznek félre. Fontos lenne a fiatalokat megszólítani, mert a kezdetektől már kis összegekkel is jelentős vagyont tudnak felhalmozni. Kötelezővé tenné, hogy a fiatalok munkaerőpiacra való belépésekor kezdjenek el valamilyen nyugdíjcélú termékben megtakarítani.

Kóka Antal, a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. lakossági igazgatóságának vezérigazgató-helyettese is egyetért azzal, hogy a munkaerőpiacra való belépéskor valamilyen automatizmus útján bekerüljenek a fiatalok egy nyugdíjprogramba. Sőt, szerinte, a Babakötvényben felgyülemlő pénzek átcsatornázást nyugdíjcélú megtakarításokba is lehetővé kellene tenni, ha a gyermek nem szeretné azt felhasználni 18-dik születésnapja után. A kutatások azt mutatják, hogy alacsony a mai fiatalok pénzügyi tudatossága, negatívan állnak hozzá a biztosításokhoz, és sokan a családi mintákat viszik tovább. Szerinte megoldást jelentene, ha az oktatásban a pénzügyi ismeretek sokkal fajsúlyosabban szerepelnének.

Kovács Zsolt (GFM) még hozzátette, hogy a co-payment egy fontos és értelmes logika, ha van a munkavállaló befizetése mellett állami vagy munkáltatói hozzájárulás, az nagy segítséget nyújt.

Kötelező önkéntesség?

Hardy Ilona (Aranykor) szerint jobb megfogalmazás az automatikus beléptetés fogalmának használata. Kovács Zsolt (GFM) elmondta, folyamatosak az egyeztetések a lehetőségekről, figyelembe veszik a különféle nemzetközi példákat is. Az adóösztönző fontos, de nem ez a siker kulcsa – tette hozzá. Úgy véli, hogy a közvetítők fontos szerepet fognak ebben a kérdésben kapni. Lányi András (HUNPénzügyi Kft.) is azt gondolja, hogy gyorsan és hatékonyan csak az tud működni, ha a munkáltatói szektort szólítja meg a kormányzat. Kóka Antal (CIG Pannónia) szerint megvannak a piaci szereplők, ha őket összekötjük megfelelő szabályzattal, ki tudnak alakítani olyan termékeket, amelyekkel el tudnak menni a munkáltatókhoz. Ez egy versengő piac, csak egy keretrendszerre van szükség. Schaub Erika (Generali) szerint is szükség van keretrendszere, de stabilra, mert hiába alakítanak ma ki egy terméket, ha nem tudják, holnap az hogyan fog működni.

Etikus életbiztosítás – mik a tapasztalatok?

Schaub Erika (Generali) szerint az első tapasztalatok pozitívak az etikus életbiztosításoknál. Ahol még van tér a fejlődésre, az a TKM-szabályozás, mivel a limit egy fix szám, míg a teljes költségmutató erősen függ a hozamkörnyezettől. Tavaly például nem azért növekedett a TKM, mert a költségek emelkedtek, egyszerűen csak megugrott a kamatkörnyezet. Az eseti díjaknál is lennének fejlesztési lehetőségek – tette hozzá.

Lányi András (HUNPénzügyi) szerint értékesítési oldalról előkerültek olyan kockázati életbiztosítások, amelyeknél nem ilyen szigorúak a szabályok, igaz, az etikus életbiztosítások értékesítése nem esett vissza olyan mértékben, ahogyan arra korábban számított.

