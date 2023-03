Új magyar holding indult a startupok felkarolására

Jelentősen leszakadtak a hazai, illetve regionális startupok az Európa és a világ más részein működő kezdő vállalkozásoktól. Ennek befektetői oldalról részben az állami pénz túlsúlya és a megfelelő tudástranszfer biztosításának a hiánya az oka. Az induló vállalkozások pedig kellő tőke, tudás, tapasztalat, partnerségek és piacismeret nélkül nehezen rúgnak labdába az erős globális versenyben. Egy sajtótájékoztató keretében a mai nap bemutatkozott a STRT Holding, amely új vállalkozói sztenderdet akar teremteni, hogy a mainál jóval nagyobb arányban váljanak sikeressé az itthon és a régióban alapított startupok.

A STRT befektető cég tíz éven belül már ezer startup befektetőjeként szeretne működni, és tizenöt év alatt egy milliárd euróra emelni a holding értékét. Elsősorban a B2B SaaS, az AI, az oktatás, a mobilitás, és egyéb technológiai területekről keresnek korai stádiumú, globális ambícióval rendelkező, innovatív szemléletű startupokat a portfóliójuk bővítésére Magyarországon és a régióban egyaránt. Átlagosan 20-30 millió forintos befektetés mellett, első, vagy korai befektetőként, hosszútávon, 10 éves intervallumot megcélozva szeretnének a kiválasztott cégekkel együtt dolgozni.

A társaság célja, hogy az idei évben a BÉT Xtend piacán megjelenjen, ennek előkészítéseként a közelmúltban mintegy 30 szakmai angyalbefektető szállt be a társaságba és folyamatban van egy zártkörű nagyobb tőkebevonás is. Ezt követően, idén nyáron várható a cég részvényeinek tőzsdei bevezetése.

„A STRT-ot megalapító társaimmal együtt, különböző pozíciókból, régóta aktív részesei vagyunk a hazai startup ökoszisztéma fejlődésének. Jó ideje látjuk annak kihívásait, nehézségeit is. Három területen mindenképpen mások leszünk, mint a többi befektető. Egyrészt nemcsak pénzt adunk, hanem egy átfogó tudásprogramot is. Másrészt türelmesen állunk a velünk dolgozó vállalkozásokhoz, nem hajszoljuk őket korai cégeladásba, hanem támogatjuk, hogy minél tovább növekedjenek. Harmadrészt, a Magyarországon megszokottnál lényegesen rugalmasabb és vállalkozóbarátabb feltételekkel fektetünk be köszönhetően annak, hogy magántőkét biztosítunk a cégeknek.” – mondta el Balogh Péter, a STRT Holding ügyvezetője. Hozzátette, hogy a portfóliójukba kerülő startupokat tanfolyamok, workshopok szervezésével segítik, ahol releváns, friss szakmai tudáshoz juthatnak.

Az ügyvezetővel együtt hét fős vezetői csapat menedzseli a STRT Holding által felkarolt vállalkozásokat.

Balogh-Mázi Mária, a DreamJo.bs és a Baconsult társalapítója a marketing területért lesz felelős.

A CEU InnovationsLab (iLab) alapítója, vezetője, Kozma Andrea, aki a CEU iLab alapítójaként 85 céget inkubált csapatával, a portfólió cégek segítésének, mentorálásának vezetését látja el.

A Lab.Coop és a Green Fox Academy társalapítója, a SmartWare.tech befektetési partnere, Langmár Péter legfőbb feladata az új befektetők bevonására, illetve a befektetési tevékenység vezetésére terjed ki.

Molnár Ádám startupper, technológus, aki a skálázhatóságot segítő információs struktúrák és folyamatok kialakítása mellett a workshopok, közösségi és mentorprogramok aktív menedzsere is lesz.

Az NNG korábbi pénzügyi vezetője, Nagy István a teljes pénzügyi és üzleti adminisztrációért felel.

A CodeBerry és a YearCompass alapítója, P. Tóth András munkaköre a STRT Holding oktatási tevékenységének, illetve a tananyag gyártásának koordinációját, valamint a cég IT infrastruktúrájának létrehozását, üzemeltetését fedi le.

Címlapkép: Getty Images