Egyre csúnyább, ami a tőzsdéken történik: eladási hullám söpör végig a bankszektoron

Portfolio 2023. március 10. 09:48

Komoly mínuszban nyitottak az európai tőzsdék ma reggel, miután a bankrészvények eladási hulláma az amerikai piacok után a kontinensre is átterjedt. A tőzsdék mélyrepülése mellett azonban ma is érkeznek majd kulcsfontosságú gazdasági események: magyar idő szerint délután 14 óra 30 perckor fontos munkaerőpiaci adatok érkeznek az Egyesült Államokból, emellett érkezik a Michigan Egyetem hangulatindexe is.