"Nélkülünk nincs Google, és nincs Netflix" – Újfajta háború van kialakulóban, amitől mindannyian szenvedhetünk

Az európai távközlési szolgáltatók egyre nagyobb nyomást gyakorolnak az uniós szabályozókra, hogy hozzanak létre egy keretrendszert, ami a hálózataikon forgalmat bonyolító cégeket díjfizetésre kötelezi. Indoklásuk, hogy a hálózataikat masszívan használó technológiai óriásvállalatoknak is be kellene szállniuk az infrastruktúra-fejlesztések finanszírozásába. "A távközlési vállalatok és a hálózat nélkül nincs Netflix, nincs Google" - mondta Michael Trabbia, az Orange telekomcég egyik vezetője a CNBC-nek. A technológiai cégek természetesen tiltakoznak.

A tetőfokára hágott a feszültség az európai távközlési vállalatok és az amerikai technológiai óriásvállalatok között az utóbbi hetekben, miután a telekomcégek vezetői egyre hangosabb nyomásgyakorlásba kezdtek a szabályozó hatóságoknál, hogy a digitális óriásvállalatok vegyék ki részüket a hálózati infrastruktúra kiépítésének költségeiből. A távközlési cégek azzal érvelnek, hogy a nagy internetes szolgáltatók a sokmilliárd dolláros infrastruktúra beruházásokra alapozzák üzleti tevékenységüket.

Manapság a Google, a Netflix, a Meta, az Apple, az Amazon és a Microsoft generálják az összes internetes forgalom közel felét. A telekomszektor szerint ezeknek a cégeknek méltányos részesedési díjakat kellene fizetniük, amivel hozzájárulnának az 5G és az üvegszálas hálózatok kiépítésének finanszírozásához.

A nagy technológiai cégek szerint azonban ez egy "internetadónak" felelne meg, amely alááshatná a netsemlegességet.

A telekommunikációs vállalatok vezetői a barcelonai mobilkiállításon a technológiai cégek ellen szólaltak fel, sérelmezve, hogy miközben ők milliárdokat költenek kábelek lefektetésére és antennák telepítésére, hogy megbirkózzanak a növekvő adatforgalmi igényekkel, a bigtech cégek nem eszközölnek hasonló befektetéseket. Pedig

a távközlési vállalatok és a hálózatok nélkül nincs Netflix, nincs Google

- mondta Michael Trabbia, a francia Orange technológiai és innovációs vezetője a CNBC-nek hozzátéve, hogy létfontosságúak és a belépési pontot jelentik a digitális világba.

A Deutsche Telekom vezérigazgatója, Tim Höttges egy prezentációja során ábrán jelenítette meg a különböző iparági szereplők piaci kapitalizációját, amin az amerikai techóriások domináltak. Höttges feltette a kérdést, hogy ezek a vállalatok miért nem tudnak "legalább egy kicsit hozzájárulni azokhoz az erőfeszítésekhez és infrastruktúrához, amelyet itt Európában építünk".

Howard Watson, a BT technológiai igazgatója elmondta, hogy szerinte érdemes lenne díjat kivetni a nagy technológiai szereplőkre. "Működhet-e egy kétoldalú modell, ahol az ügyfél fizet a szolgáltatónak, de a tartalomszolgáltató is fizet a szolgáltatónak?" – tette fel a kérdést Watson a CNBC-nek a múlt héten. A vezető a Google és az Apple alkalmazásboltjaival vont analógiát, amelyek az alkalmazáson belüli eladásokból részesedést kérnek a fejlesztőktől szolgáltatásaik használatáért cserébe.

Természetesen a célkeresztbe vett technológiai vállalatok erőtelesen bírálták a hálózati díjról szóló törekvéseket. Greg Peters, a Netflix társvezérigazgatója az internetforgalomra kivetett adónak nevezte a javaslatokat, és szerinte ez káros hatással lenne a fogyasztókra. Peters szerint, ha a Netflixet - amely már most is sokat költ a tartalomszolgáltatásra - köteleznék arra, hogy fizessen a hálózatfejlesztésért, az megnehezítené a műsorok fejlesztését.

A technológiai cégek szerint a szolgáltatók már most is kapnak pénzt az infrastruktúrába történő beruházásokra az ügyfeleiktől, akik a hívás-, az üzenet- és adatátviteli díjakon keresztül fizetnek nekik, és azzal, hogy az internetes cégekkel is fizettetnének a hálózathasználatért, gyakorlatilag kétszeresen akarják behajtani az összeget.

Végső soron a digitális tartalomszolgáltató platformok az új pluszköltségeket is a fogyasztókra háríthatják, és ez negatív hatással lehet a fogyasztókra, különösen olyan időszakokban, amikor egyébként is emelkednek az árak – mondta korábban Matt Brittin, a Google EMEA-régióért felelős vezetője.

A technológiai cégek azzal érvelnek, hogy már most is nagy beruházásokat eszközölnek az európai távközlési infrastruktúrába, beleértve a tenger alatti kábeleket és a szerverfarmokat.

A "méltányos megosztás" vitája amiatt is aggasztja a piaci szereplőket, mivel alááshatja a netsemlegesség elveit, amely szerint az internetnek szabadnak és nyitottnak kell lennie, és nem szabad egyetlen szolgáltatást sem előnyben részesíteni. A távközlési cégek ragaszkodnak ahhoz, hogy ez nem sérül, a technológiai cégek azonban attól tartanak, hogy azok, akik többet fizetnek az infrastruktúráért, jobb hálózati hozzáférést kapnának. A Google szerint az ilyen lépések "potenciálisan olyan intézkedésekké válhatnak, amelyek ténylegesen megkülönböztetést tesznek a különböző típusú forgalom között, és sértik a végfelhasználók jogait".

"Ennek semmi köze a hálózatsemlegességhez. Ennek semmi köze a hálózathoz való hozzáféréshez" – válaszolta erre Sigve Brekke, a Telenor vezérigazgatója. Ennek a költségterhekhez van köze – tette hozzá.

A szolgáltatók panaszkodnak, hogy hálózataikat a technológiai óriások hatalmas adatforgalma terheli. Erre megoldást jelentene, ha a digitális tartalomszolgáltatók hatékonyabban időzítenék az új kasszasiker filmek vagy játékok megjelenését, vagy tömöríthetnék a szállított adatokat, hogy csökkentsék a hálózatok terhelését – javasolják a távközlési vállalatok.

A vita nem újkeletű, a távközlési szolgáltatók már több mint egy évtizede panaszkodnak az olyan üzenetküldő és médiaszolgáltatások, mint a WhatsApp és a Skype "szabadúszása" miatt a hálózataikon. Az idei MWC-n azonban volt egy figyelemre méltó különbség, az, hogy ezúttal egy magas rangú uniós tisztviselő is jelen volt.

Thierry Breton, az Európai Bizottság belső piacokért felelős vezetője szerint a blokknak finanszírozási modellt kell találnia a következő generációs mobilhálózatok és az újonnan megjelenő technológiák - például a metaverzum - fejlesztéséhez szükséges hatalmas beruházásokhoz.

Breton szerint fontos, hogy ne ássuk alá a netsemlegességet, és a vitát nem szabad az internetszolgáltatók és a nagy technológiai cégek közötti "bináris választásként" jellemezni.

Paolo Pescatore, a PP Foresight technológiai, média és távközlési elemzője szerint Breton kommentárja az MWC-n a blokk szimpátiáját tükrözi a nagy távközlési cégek iránt. "Kihívást jelent, hogy nem egyértelmű a helyzet, mert van egy egyensúlyhiány" - mondta Pescatore. Ez nem a bigtech, nem a streamingszolgáltatók és nem a távközlési vállalatok miatt van. Ez nagyrészt a régi, elavult szabályozási környezetnek tudható be - véli. A határokon átnyúló konszolidáció hiánya és a távközlési ágazat stagnáló bevételei a távközlési vállalatok számára kedvezőtlen piaci környezetet teremtettek - mondta.

"Megoldás lehet egy olyan keretrendszer, amelyben a távközlési vállalatok egyénileg tárgyalhatnak a legnagyobb forgalmat generáló technológiai cégekkel" - vetette fel megoldásként Ahmad Latif Ali, az IDC európai távközlési ismeretekért felelős vezetője a CNBC-nek.

