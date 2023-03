Nagy változások jönnek a Yettelnél, automatikusan egy másik tarifacsomagba sorolnak egyes ügyfeleket

Az intézkedés 38 hangalapú és 15 mobilinternetes csomagot érint, a lista ezen a linken érhető el. Ezek közül érdemes kiemelni, a nagyon kedvező árú, még 2017-ben bevezetett Hello Data nevű korlátlan mobilnetet biztosító tarifát. Ezt 2018 óta ugyan nem lehet választani, idáig a megvévő ügyfelek továbbra is használhatták. A portfóliótisztítássa viszont ez a csomag is megszűnik, így nagyot drágul az ügyfelek számlája, hiszen jelenleg a legolcsóbb bárki számára elérhető korlátlan mobilnetes csomag havi 12 ezer forintba kerül, ami lényegében a duplája a Hello Data korábbi havidíjának.

A tarifák kivezetése szolgáltatói egyoldalú szerződésmódosítással történik, amelyről minden érintettet a 2023. március 1-jét követő első számlalevelében tájékoztat a Yettel. A tarifacsomagváltásra számlázási ciklushoz igazítva, a 2023. május 1-jét követő első számlazárással kerül sor, ennek megfelelően legkésőbb 2023. június 2-ig minden érintett ügyfélnél megtörténik a tarifacsomagváltás.

Ez tehát azt jelenti, hogy a csomagváltás teljesen automatikusan történik, gyakorlatilag egy algoritmus segítségével meghatározzák, hogy a régi tarifának melyik mostani díjcsomag feleltethető meg.

Címlapkép: Getty Images