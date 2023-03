Itt a fordulat? Hirtelen felpattantak az amerikai tőzsdék

Portfolio 2023. március 13. 17:15

Az SVB bedőlése után rendkívül gyorsan kezdtek változni az események. Míg pénteken a tőzsdék jelentős mínuszban zártak egy esetleges bankválságtól való félelem miatt, addig az amerikai határidős indexek komoly emelkedés vetítettek előre a mai napra, miután a kamatemelési várakozások jelentősen lecsökkentek. Eközben az SVB után az amerikai szabályozó hatóságok vasárnap bezárták a New York-i székhelyű Signature Bankot, a kriptoipar egyik nagy hitelezőjét, hogy megakadályozzák a bankválság terjedését. Az események gyors változásával együtt a tőzsdéket is rángatják: korábban még úgy tűnt, hogy enyhülhet ma a tőzsdére nehezedő nyomás, de végül Európában nagyon csúnya esés alakult ki, főleg a bankpapírokat ütik a befektetők. Nap közben a magyar tőzsde egész jól tartotta magát, de délutánra elengedték az OTP-t és a Molt, mindkét papír árfolyama beszakadt. Eközben az amerikai tőzsdék is kinyitottak, ahol leginkább csapkodás látszik: a kezdeti esésből később felpattantak az amerikai indexek.