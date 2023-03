Több bank is bedőlt - Megint egyre csúnyább, ami a tőzsdéken történik

Portfolio 2023. március 13. 10:38

Az SVB bedőlése után rendkívül gyorsan kezdtek változni az események a hétvégén. Míg pénteken a tőzsdék jelentős mínuszban zártak egy esetleges bankválságtól való félelem miatt, addig az amerikai határidős indexek még komoly emelkedés vetítettek előre a mai napra, miután a kamatemelési várakozások jelentősen lecsökkentek (részben az SVB, részben a Goldman Sachs miatt, amely a hétvégén bemondta, hogy a jegybank egyáltalán nem fog emelni a következő alkalommal). Eközben az SVB után az amerikai szabályozó hatóságok vasárnap bezárták a New York-i székhelyű Signature Bankot, a kriptoipar egyik nagy hitelezőjét, hogy megakadályozzák a bankválság terjedését. Az események gyors változásával együtt a tőzsdéket is rángatják: Ázsiában inkább csak vegyesek voltak a mozgások, Európában viszont a délelőttre nagyon csúnya esés alakult ki, főleg ma is a bankpapírokat ütik a befektetők.