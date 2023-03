Megvan az EP-döntés: közel 20%-os kibocsátás-csökkentést kell Magyarországnak végrehajtania

Nagy többséggel elfogadta kedden az Európai Parlament a közös kötelezettségvállalási rendelet felülvizsgált szabályait, amelyek a közúti közlekedés, az épületek fűtése, a mezőgazdaság, a kis ipari létesítmények és a hulladékgazdálkodás révén a légkörbe jutó üvegházhatású gázok (ÜHG) mennyiségének csökkentésére kötelez minden tagállamot - tájékoztatott az uniós parlament kedden. A felülvizsgált rendelet 30% helyett 40%-os kibocsátás-csökkentést ír elő uniós szinten, de most először tagállamokra lebontott külön célokat is megszabott, így Magyarországnak az eddigi 7% helyett 18,7%-kal kell csökkentenie a kibocsátását a 2005-ös szinthez képest 2030-ra - derül ki az EP összefoglalójából. Az EP egy mai másik döntésével szintén nagy többséggel elfogadta a földhasználati, földhasználat-változási és erdészeti ágazatról szóló rendelet felülvizsgálatát is, amelynek célja a természetes szén-dioxid-nyelők javítása a 2050-es uniós klímacél elérése érdekében.