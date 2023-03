Csúnyán alakul a nap az európai tőzsdéken, nagyon kövér mínuszokat látunk

Portfolio 2023. március 15. 11:48

Komoly emelkedéssel zártak tegnap az amerikai és európai piacok, miközben a világ a bankrendszer problémái miatt aggódik. Az emelkedés folytatódhat ma az USA-ban, Európában viszont eséssel indult a nap, délelőtt pedig egyre kövérebbek a mínuszok. A magyar tőzsde a március 15-i ünnep miatt ma nem tart nyitva, és fontos adatközlést sem várunk idehaza. Nem úgy külföldön, ahol az EU-ból, az USA-ból is konjunktúraadatok jönnek, a legfontosabb piacmozgató tényezők viszont ma is az amerikai bankrendszerről szóló hírek lehetnek. Emellett a piac már készülhet a holnap EKB-kamatdöntésre is.