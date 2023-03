A nap végére feltámadtak az európai tőzsdék

Az amerikai tőzsdéken eséssel indul a nap, a Dow 0,6 százalékos, az S&P 500 0,4 százalékos, a Nasdaq 0,2 százalékos mínuszban nyitott.

Az amerikai pénzügyi szektorban ma is találni zuhanó papírokat, a First Republic Bank árfolyama több mint 35 százalékot esett, történelmi mélypontra. A vállalatot két hitelminősítő is leminősítette bóvli kategóriába és a Bloomberg értesülései szerint vizsgálják a stratégiai lehetőségeiket, akár a cég eladását is. Egy másik regionális bank, a PacWest Bancorp árfolyama is közel 14 százalékot esett.