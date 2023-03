Megállíthatatlanul dübörög az AI-forradalom - Itt vannak a cégek, amelyek vagyonokat fognak keresni a szuperokos robotokkal

A ChatGPT generatív chatbot a tavaly novemberi, nagy port kavaró megjelenésével azonnal gondolkozásra késztette a cégeket annak kapcsán, hogy tudnák a mesterséges intelligenciát saját működésükbe és termékeikbe integrálni. A chatbotot fejlesztő OpenAI-t komoly összegekkel támogató Microsoft irodai alkalmazásait és a Bing keresőmotort turbózta fel a ChatGPT-vel, de rajta kívül még van egy tucat cég, amely felülve az AI-vonatra, egészen kreatív megoldásokat dolgozott ki a generatív rendszerek hasznosítására. Cikkünkben ezeket a megoldásokat gyűjtöttünk össze.

Digital Transformation 2023 Aki kimarad, lemarad! A mesterséges intelligencia témájával kiemelten foglalkozunk május 3-ai Digital Transformation konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!

Vállalati rendszerek és irodai alkalmazások

A Bain & Company vezetési tanácsadó cég már régóta együttműködik az OpenAI-jal, és az általa fejlesztett technológiáit már évekkel ezelőtt integrálta a folyamataiba és az általa fejlesztett vezetési rendszerekbe. A partnerségi megállapodás értelmében a Bain segít kitalálni a vállalati ügyfeleinek, hogy hogyan tudják a generatív mesterséges intelligenciát implementálni a működésükbe.

A Bain és az OpenAI közölték, hogy "új generációs" kapcsolattartó központok kiépítésére dolgoznak ki terveket, amelyeket bankok, távközlési és közműszolgáltató vállalatok használhatnak az értékesítést végző ügynökeik támogatására. Emellett a Bain a ChatGPT és a DALL-E együttes felhasználási lehetőségeit is vizsgálja, személyre szabott reklámszövegek és célzott marketingüzenetek kidolgozása érdekében. A pénzügyekben a generatív AI többek között az ügyfélpárbeszédek és a pénzügyi szakirodalom elemzésével segítheti a tanácsadók munkáját.

Roy Singh, a Bain globális analitikai vezetője szerint a partnerség kiegyenlítheti a technológiai vállalatokkal szembeni versenyfeltételeket, mivel a legtöbb cégnek milliárdokat kellene befektetnie ahhoz, hogy saját, az Apple Sirijéhez hasonló digitális asszisztense legyen.

A Coca-Cola már bejelentette, hogy ők lesznek az első nagy fogyasztási cikkeket gyártó vállalat, amely a Bain segítségével implementálja az MI alapú rendszereket. A cég elsősorban marketingkampányok kreatív anyagainak kidolgozásához kívánja felhasználni a technológiát.

A Salesforce felhőalapú szoftvercég az ügyfélkapcsolat-kezelő eszközeibe integrálja a generatív rendszereket, és egy ChatGPT-hez hasonló chatbotot is beépít vállalati kommunikációs szoftverébe, a Slackbe, amely beszélgetés-összefoglalókat készítene és kutatási anyagokkal is tudna szolgálni. A Salesforce az OpenAI megoldását saját fejlesztésű mesterséges intelligenciájával, az EinstenGPT-vel kombinálná. Az eszköz főleg olyan feladatokban támogatná az ügyfeleket, mint az e-mail-tervezetek, az ügyfélszámla-információk és a számítógépes kódok generálása.

Az Intercom bejelentette, hogy az OpenAI legújabb, GPT-4-es nyelvi modellje segítségével fejleszti ügyfélszolgálati botját, és azt ígéri, hogy a rendszer csatlakozik a vállalkozások támogatási dokumentumaihoz a kérdések megválaszolása érdekében. A Stripe fintech óriás pedig belsőleg fogja használni a rendszert, hogy technikai dokumentáció alapján megválaszolja az alkalmazottak kérdéseit.

Vásárlás

Az Instacart az "Ask Instacart" új keresőmotorba építette be a ChatGPT-t, amely így a felhasználók élelmiszerekkel kapcsolatos kérdéseire válaszol, a recepttippektől kezdve az alternatív hozzávalók megtalálásáig. A vásárlók nemcsak az üzletek termékeiről tudhatnak meg többet, hanem olyan konkrét kérdéseket is feltehetnek, minthogy: "Mit készítsek reggelire?", "Milyen egészséges alternatívái vannak a kedvenc receptjeimnek?" A chatbot hozzáfér az Instacart 80 000 élelmiszerboltban értékesített 1,5 millió termékének adataihoz.

Az Instacarthoz hasonlóan a Shopify is egy AI alapú vásárlási asszisztenst tervez elindítani, amely személyre szabott ajánlatokat készít a vásárlóknak a megvásárolni kívánt termékekről, egyszerűsíti az alkalmazáson belüli vásárlást azáltal, hogy átvizsgálja termékek millióit, hogy megtalálja, amit a vásárlók keresnek, vagy éppen segít nekik megtalálni valami újat.

Közösségi média

A Snap a Snapchat + szolgáltatásába integrálta a ChatGPT-t, amely a "My AI" nevű funkciót működteti. A chatbotot az alkalmazás csevegőfüléhez rögzítették, amely a barátokkal folytatott beszélgetések felett található. Bár a szolgáltatást eleinte csak az előfizetők érik el, a távlati cél, hogy hamarosan mind a 750 millió felhasználó igénybe tudja venni.

A "My AI" abban különbözik a ChatGPT-től, hogy gyorsabb, mobilbarátabb felületet kapott, és a Snapchat irányelveinek megfelelően lekorlátozták, milyen válaszokat adhat. A chatbot nem válaszolhat olyan témákban, amelyek erőszakot, szexualitást vagy politikát tartalmaznak. Ezen kívül a "My AI-t" arra sem lehet megkérni, hogy esszét vagy hosszabb szövegeket fogalmazzon.

A Snap várhatóan idővel az OpenAI-n kívül más gyártók nyelvi modelljeit is integrálja majd, a chatbotokkal gyűjtött adatokat pedig más mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztésekhez is fel fogják használni. Nem kizárt, hogy a Snapnak azért is kellett annyira a ChatGPT, mert a nehéz üzleti helyzetbe került vállalat így próbálja feltornázni a fizetős felhasználóinak a számát.

Oktatási szoftverek

A tanulási eszközöket kínáló weboldal, a Quizlet a ChatGPT-re építve bevezette a Q-Chat nevű új funkciót, amely egyfajta személyi oktatóként működik. A Q-Chat hozzáfér a Quizlet hatalmas oktatási adatbázisához, amely több milliárd kérdést és definíciót tartalmaz. A Q-chat párbeszédet kezdeményez a diákokkal, ezzel segítve őket, hogy el tudják mélyíteni a tudásukat egy-egy témában.

A Quizlet már 2020 óta együttműködik az OpenAI-jal, és a GPT-3-at már több funkciójában is hasznosította, többek között a szótanulásos gyakorló tesztekben. A gépi tanulási algoritmus működteti a 2017-ben bevezetett Learn Mod-ot is, amely személyre szabott és adaptív tanulási élményekkel segíti a diákokat a tananyag elsajátításában.

A Duolingo nyelvoktató alkalmazás bejelentette a Duolingo Max nevű termékét, amely két új funkcióval bővült. Az egyik megmagyarázza, hogy egy feladatra adott válasz miért volt helyes vagy helytelen, és lehet tőle további példákat vagy módosítást kérni. A másik funkció egy szerepjáték mód, amely segítségével különböző szituációkban lehet gyakorolni a nyelvet.

A szintén nyelvoktató alkalmazást fejlesztő Speak az OpenAI beszéd-szöveg API-ját, a Whisper-t használja az új oktatási termékéhez, amely valós időben ad visszajelzést a felhasználóknak a nyelvtanulási folyamat során. A Kahn Academy egy pedagógiai mesterséges intelligencia funkciót fejlesztett, amely segít a diákoknak a tananyagban és ötleteket ad a tanároknak a tanórákra való felkészüléshez.

Digital Transformation 2023 Aki kimarad, lemarad! A mesterséges intelligencia témájával kiemelten foglalkozunk május 3-ai Digital Transformation konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!

Címlapkép forrása: Getty Images