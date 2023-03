Itt a következő őrület a mesterséges intelligenciában

A Runway ma bejelentette, hogy elérhetővé teszi az új Gen 2 rendszerét, ami a felhasználó által megadott szavak alapján generál rövid videókat.

A felhasználóknak rövid leírást kell megadniuk arról, hogy mit szeretnének látni, amiről a rendszer egy három másodperces videóklipet generál. Alternatívaként a felhasználók fel is tölthetnek egy képet, ami referenciaként szolgál.

A videókat generáló mesterséges intelligencia nem érhető el egyelőre bárkinek, a Gen 2 szerkesztőhöz várólista van, amire egy magán Discord-csatornán lehet feliratkozni, ahonnan a vállalat hétről hétre egyre több felhasználót tervez bevonni. A termék a már létező Gen 1 modellen alapul, amelynek privát tesztelését februárban kezdte el Discordon a Runway, több ezer felhasználóval. Az első változathoz fel kellett tölteni videót, amihez szöveges utasítást vagy fotót is kellett mellékelni. A Gen 2 modellel készített videók egyelőre némák, de a cég már dolgozik azon, hogy képeket és hangokat is elő tudjanak állítani.

A bejelentés azért mérföldő, mivel Ez az első alkalom, hogy a szövegből videót generáló mesterséges intelligencia eszköz laboron kívül is elérhető.

Az Alphabet és a Meta Platforms is mutatott be tavaly rövid, mesterséges intelligencia által generált videóklipeket, egy mosogató plüssmackóról és egy vitorlás hajóról egy tavon, de egyelőre egyikük sem jelentette be, hogy a kutatási fázison túlléptek volna már.

A Runaway most egy sivatagi drónfelvétel generálásával mutatta be, hogy mit tud a Gen 2 alkalmazása. A rendszernek azonban vannak gyengeségei, például a mozgó tárgyak vagy élőlények ábrázolásában.

Lehet autós üldözést generálni, de néha az autók elrepülhetnek

– magyarázta a Runway alapítója és vezérigazgatója. De hozzátette, hogy ez egy újabb eszközt ad a művészeknek, tervezőknek és filmkészítőknek, amely segítheti őket kreatív folyamataikban, a korábbinál megfizethetőbb módon.

A Runway 2018 óta dolgozik mesterséges intelligencia fejlesztésein, amihez az év végén 50 millió dollárt gyűjtött be. A startup segített létrehozni a Stable Diffusion képgenerátor első változatát, amit a Stability AI nevű cég népszerűsített és fejlesztett tovább.

A Gen 2 megjelenése egy újabb bizonyítéka annak, hogy a startupok milyen gyorsan haladnak előre a generatív mesterséges intelligenciával, vagyis olyan rendszerekkel, amelyek a felhasználó által megadott adatok alapján új tartalmakat, például szöveget vagy képeket generálnak. Több ilyen rendszer - például a Stable Diffusion, valamint a képgeneráló Dall-E és a ChatGPT chatbotja - nyilvánosan elérhetővé és tömegesen népszerűvé vált az elmúlt hónapokban.

Ugyanakkor elterjedésük jogi és etikai aggályokat vet fel.

Hany Farid, a Berkeley-i Egyetem professzora szerint a Gen 2 által generált videók szuperek, de hozzátette, hogy csak idő kérdése, hogy az ilyen technológiával készített videókkal mikor élnek vissza. A Runway a mesterséges intelligencia és az emberi moderálás kombinációjával igyekszik megakadályozni, hogy a felhasználók a Gen 2 segítségével olyan videókat készítsenek, amelyek pornográfiát vagy erőszakos tartalmakat tartalmaznak, illetve amelyek szerzői jogokat sértenek, bár ezek a módszerek nem teljesen megbízhatóak - teszi hozzá a Bloomberg.

Címlapkép: Getty Images