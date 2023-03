Rángatták a magyar tőzsdét, a Mol volt a nap sztárja

A nemzetközi piacokon az elmúlt hetekben lejátszódott hangulatromlás az energiaárakra is hatással volt, mivel a bankrendszer problémái miatt felerősödtek a recesszióval kapcsolatos aggodalmak. Az energiaárak esésével a szektor részvényei is jelentős mértékben lejjebb kerültek, igaz ez a Molra is, amely megszenvedte az elmúlt hetek történéseit. Ma azonban fordulat látszik, részben technikai tényezők, részben pedig fundamentális okok miatt felpattant a Mol árfolyama.