Lépett tegnap az amerikai jegybank, reagálnak a tőzsdék

Portfolio 2023. március 23. 12:53

Gazdasági események tekintetében ma Brüsszelben az uniós csúccsal kapcsolatos hírek lehetnek izgalmasak, míg Londonban a Bank of England kamatdöntése érdemel említést. Ezek mellett valamelyest felborzolhatta a kedélyeket, hogy a svájci jegybank az erősödő inflációs nyomásra hivatkozva 50 bázisponttal 1,5 százalékra, 2008 novembere óta a legmagasabbra emelte meg az irányadó kamatot a bankrendszer mostanában látott nehézségeinek ellenére.



Tegnap volt az amerikai jegybank kamatdöntő ülése, amit a mostanában látott bankcsődök miatt kiemelt figyelem övezett, a Fed végül az előzetes várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal emelte az irányadó kamatszintet. A piac által várt módon alakuló döntés után Jerome Powell jegybankelnök úgy fogalmazott, hogy már nem feltétlenül lesz szükség további kamatemelésekre, a bankválság miatt ugyanis maguktól szigorodnak a pénzügyi feltételek. Azt viszont hozzátette még az elnök, hogy kamatvágásra nem számítanak a Fednél, ez nem része az alapforgatókönyvnek, vélhetően ennek is köszönhetően a nap végére lefordultak a tengerentúli tőzsdék, ez hatással lehet az európai piaci hangulatra is, ahol szintén rosszul teljesítenek a vezető börzék.