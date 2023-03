Szépen indult a kereskedés Amerikában

A bitcoin jegyzése idén eddig közel 70 százalékot emelkedett, a CNBC-nek nyilatkozó iparági bennfentesek pedig továbbra is bizakodóak, egyikük szerint a legnagyobb piaci mérettel rendelkező kriptovaluta akár új történelmi csúcsot is elérhet idén. Több ok is van az optimizmusra, elég arra gondolni, hogy a bankcsőd során egyelőre remekül működik menekülőeszközként a "digitális arany", de az enyhülő amerikai jegybanki politika is kedvez a kriptopiacnak.