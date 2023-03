Ismét elromlott a hangulat - Egyre csúnyább, ami a tőzsdéken történik

Portfolio 2023. március 24. 10:29

Ismét megütötték az európai tőzsdéket, a hangulatromlás hátterében pedig ezúttal is a bankszektor áll, miután a Deutsche Bank részvényárfolyama péntek délelőtt 8%-os zuhanásban jár, ami lehúzza a többi szektortárs eredményeit is, és ezek az aggodalmak most háttérbe szorítják azt, hogy egyébként mind a francia, mind a német, mind az eurózónás beszerzésimenedzser-indexek a vártnál jobban alakultak februárban a mai adatközlések szerint.