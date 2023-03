Kiváló a hangulat a tőzsdéken, újra 10 000 felett az OTP

A Silicon Valley Bank becsődölése után óriási a bizonytalanság a piacokon, sorra remegnek meg a nagy európai pénzintézetek is, és bár a jelenlegi helyzetben még elég keveset tudunk a bankrendszer potenciális sérülékenységéről, de sokak emlékezetében él nagyon is élénken a 2008-as hitelválság réme. Ide tartozik Robert Kiyosaki, a Rich Dad Poor Dad szerzője is, aki akkoriban előre megjósolta a Lehman Brothers-összeomlást, szokásához híven most sem fogta magát vissza a guru, amikor alkalma nyílt a múlt heti kamatdöntés hatásait firtatni.