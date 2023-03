Megszólalt a CATL, fontos részleteket árultak el debreceni akkumulátorgyárról

Az ország történetének legnagyobb beruházását hajtja végre a kínai akkumulátorgyártó CATL Debrecenben, azonban a projekt nem aratott osztatlan sikert a közvéleményben. Számos kérdés merült fel a környezeti hatásokkal kapcsolatban és heves tiltakozás alakult ki a gyárral szemben. A cég egy háttérbeszélgetés keretében válaszolt az üzemmel kapcsolatos kérdésekre, ismertették a terveket, valamint a legfontosabb paramétereket a debreceni beruházásról.

Miért pont Magyarország? Miért pont Debrecen?

Ahogy tavaly augusztusban a Portfolio is beszámolt róla, a CATL egy 3000 milliárd forintos (7,34 milliárd euró) beruházást jelentett be Debrecenben, melynek keretében a vállalat megépíti második európai üzemét a németországi akkumulátorgyár után.

A debreceni üzem évi 100 gigawattóra teljesítménnyel fog működni.

De miért pont Magyarország, és miért pont Debrecen?

Szilágyi Balázs, a CATL közügyekért felelős vezetője elmondta, hogy nagyon széles befektetési spektrumot vizsgált a cég, amikor a debreceni gyár megépítése mellett döntött. Ebben a folyamatban nagy súllyal szerepelt az a tényező, hogy a CATL megrendelői és beszállítói földrajzi szempontból hol helyezkednek el. Magyarországon jelentős autóipari beruházások vannak és nagy hangsúly van az elektromos átálláson az autógyártók szintjén – ami igaz a környező országokra is. Emellett a beszállítói oldalon is egy viszonylag fejlett piacnak számít már Magyarország, hiszen van több akkumulátorgyár, valamint ezeknek a cégeknek a kapcsolódó szolgáltatási tevékenysége is kedvező környezetet teremt.

Magyarország tehát több szempontból is optimális helyszínt kínál a beruházásra:

az autóipar hazánkban nagy múltra tekint vissza, Magyarország jelenleg is több autógyárnak ad otthont;

emellett az akkumulátorgyártáshoz szükséges alapanyagok jelentős része akadály nélkül beszerezhető;

ezzel együtt a CATL a Debrecenben épülő gyárból a rugalmasan ki tudja majd szolgálni a folyamatosan változó európai megrendelői igényeket.

Debrecen, mint az ország második legnagyobb városa, különösen kedvező befektetési környezettel és infrastrukturális adottságokkal rendelkezik. A Déli Ipari Parkra kitérve, Szilágyi elmondta, hogy a cég a döntés meghozása előtt mérlegelte a debreceni önkormányzat, valamint a kormány törekvéseit a fejlesztések tekintetében. Emellett bizonyosfokú garanciákat kapott arra, hogy a tevékenységét megfelelően tudja végezni – vagyis a megvásárolt területen kívül infrastrukturális fejlesztésekre is sor kerül majd. Ebbe beletartozik a vízellátás, az áramellátás, a közúti, és a vasúti kapcsolat fejlesztése.

Debrecen eleve vasúti csomópont 150 éve, de közúton is nagyon jól megközelíthető gyakorlatilag Európában bármilyen célpont

– mondta a város logisztikai adottságairól Szilágyi.

Maga az akkumulátorgyár megnevezés egyébként félrevezető, hiszen az európai gyakorlatban az akkumulátorok végösszeszerelése már az autógyártóknál történik. Vagyis a CATL sem egységeket, azaz „kész akkumulátorokat” fog gyártani Európában, hanem akkumulátorcellákat és modulokat, amelyeket a járművekbe kell beépíteni.

Három fázis

A beruházás tehát a debreceni Déli Ipari Parkban valósul meg, összesen 221 hektáron, a teljes projekt pedig három fázisból áll. Jelenleg a cég birtokában egy 109 hektáros terület van, ennek hozzávetőlegesen 60 százalékán fog megvalósulni a projekt első fázisa, majd később a maradék területen a második fázis. A harmadik fázishoz még folyamatban vannak a tárgyalások, a cégnek opciós joga van a telekvásárláshoz az Ipari Parkban – ha élnek az opciós joggal, akkor bővül a teljes terület 221 hektárra.

Szilágyi ismertette, hogy a következő években milyen feltételeknek kell teljesülnie az debreceni gyár elindulásához az első fázisban. Tavaly már kapott a cég egy földmunkákra és mélyalapozásra vonatkozó engedélyt, és az ehhez kapcsolódó munkálatok már tavaly novemberben elindultak.

A földmunkáknak már a végéhez közeledünk. Úgy számolunk, hogy áprilisban véget ér a tereprendezés

– mondta Szilágyi.

A vállalat emellett az alapozáshoz is rendelkezik engedéllyel, így a cölöpözés is megvalósulhat tavasszal. A következő szakaszban a magasépítés következik majd, ehhez viszont az engedélyezési folyamat valamivel összetettebb. Ezzel kapcsolatban két fontos lépésen túl van a cég: megszerezte az iparbiztonsági engedélyt, valamint az egységes környezethasználati engedélyt.

Tudunk róla, hogy a beruházás ellenzői mindkét engedély esetében bírósághoz fordultak. Mi bírósági értesítést nem kaptunk egyik esetben sem, de a szakhatóságok tájékoztattak minket a jogszabályi előírásoknak megfelelően a keresetek benyújtásáról. Viszont fontos leszögezni, hogy ez a helyzet jelenleg nem akadályozza, hogy megszerezzük az építési engedélyt

– mondta Szilágyi.

A vállalat most azzal számol, hogy hamarosan be fogja tudni adni az építési engedély megszerzésére vonatkozó kérelmet, és az év első felében megkapja az engedélyt. Ezt követően a második félév elején kezdődhet a magasépítés.

Miután az építkezésnek ezen szakasza is lezárul, a jövő évben kerülhet sor a berendezések beszerelésére és üzembehelyezésére. Ezzel párhuzamosan a cég a tervek szerint megszerzi a működéshez szükséges engedélyeket, majd indulhat a próbaüzem.

A próbaüzemet követően indul egy tesztelési fázis, amely során a megrendelőkkel együtt minden egyes legyártott darabot alaposan megvizsgálnak és letesztelnek az első szériából. Ez a tesztelési fázis a tervek szerint már a jövő év végén megvalósulhat.

A 2025-ös évben már a tömegtermelésre szeretnénk ráállni

– mondta Szilágyi.

Amint elkezdődik az első fázisban a termelés, a vállalat nekikezd a második fázis engedélyeztetésének és építésének, majd ezt követi a harmadik fázis.

Így a debreceni üzem építésének három fázisa az évtized végére zárulhat majd le.

Igazgatótanácsi döntés van erről a projektről, amely mindhárom fázis megvalósítására kiterjed. Innentől kezdve technikai kérdés a további tervezés.

Víz és energia

A CATL fontos célja, hogy a teljes gyártási folyamat fenntartható és környezetkímélő módon történjen Debrecenben. Ennek érdekében a gyártási folyamat során keletkező vízigény legalább 70 százalékban újrahasznosított szürke vízből fogják biztosítani, míg az üzem energiaigényének jelentős részét megújuló energiaforrásokból fogják fedezni. Az üzemben zárt gyártástechnológia fogja biztosítani a magyarországi és európai uniós környezetvédelmi előírások és kibocsátási határértékek betartását, amelyet folyamatos és szigorú monitoring rendszerrel ellenőriznek majd.

Ami a vizet illeti, 3378 köbméter/nap vízfogyasztással számol a vállalat az első fázisban. A harmadik fázisra ez nagyjából a háromszorosára, vagyis 10 000 köbméter/nap volumenre nő. A másik kérdéses szám, hogy mekkora csővezeték-kapacitás kell a maximális vízfelhasználás biztosításához. Szilágyi szerint a tervezett csővezeték a cég időszakokra vonatkozó vízfelhasználási maximumához fog igazodni, ami 18 000 köbméter/nap tekintettel arra, hogy rövidebb időszakokra lehetnek nagyobb kilengések a vízfelhasználásban, például a hűtővíztartályok feltöltése esetén.

A víz nagyrészt egyébként a hűtéshez kell, ez durván 70 százalékát teszi ki a vízfelhasználásnak. Paradox módon épp azért van szükség ennyi hűtővízre, hogy a cég egy úgynevezett szárazteret hozzon létre, ami a hűtés és a fűtés kombinációjából áll elő. A száraz tér egy olyan környezet, ahol 2 százalék alatti páratartalom van, és a cellagyártás nagy részében ilyen környezetre van szükség.

Az energia tekintetében az első fázisban az átlagfogyasztás 80 megawatt– itt is igaz, hogy ez a szám háromszorosára fog nőni a gyár három fázisának befejezésével, azonban az elkészült gyárnak is mindössze 300 megawatt lehet a csúcsfogyasztása. Szilágyi továbbá elmondta, hogy az összes épület tetejére terveznek napelemeket elhelyezni, amelyeknek 18 megawatt lesz a kapacitása, emellett pedig a gyáron kívüli zöldenergia-projekteken is dolgozik a cég.

Német párhuzam

Magyarországon heves tiltakozásokat váltott ki a debreceni akkumulátorgyárról szóló bejelentés. Szilágyi ehhez képest elmondta, hogy Németországban, a vállalat másik európai gyárának helyszínén egyáltalán nem találkoztak ehhez hasonlóval. Az egyik kérdéses pont az volt, hogy mégis milyen módon állítja elő az akkumulátorokat cég, viszont amint megkapták az engedélyeket, az ezzel kapcsolatos aggályok is eloszlottak.

Egy másik potenciális aggály azzal kapcsolatban merült fel Németországban, hogy a vállalat nem foglalkoztatna helyi dolgozókat. Ehhez képest az alkalmazottak nagy része helyi, és a német leányvállalat honlapján a karrieroldal azt mutatja, hogy rengeteg nyitott pozíció van.

A hazai munkaerő kérdésével kapcsolatban Szilágyi elmondta, hogy a cég a debreceni gyár esetében is helyben szeretne toborozni. Kezdetben a már eleve a cégnél dolgozókat határozott időre Magyarországra fogják hozni, hogy a hazai munkavállalókat betanítsák. 100-as nagyságrendről beszélünk – mondta Szilágyi. Hosszútávon a munkavállalóknak csak néhány százaléka lesz, akik a vállalat központjából érkeznek Debrecenbe, például olyan kulcspozícióban lévő menedzserek, akik jól ismerik a cég működését.

Alapvetően helyi, debreceni és térségbeli munkaerőt kívánunk foglalkoztatni az üzemben. Úgy számoljuk, nem is éri meg kínai munkaerőt toboroznunk ide. Azt persze megjósolni nem tudjuk, hogy milyen lesz Magyarországon a munkaerőpiaci helyzet

– mondta Szilágyi.

Nyersanyagok és a szabályozói környezet

Fontos kérdés az akkumulátorgyártásban a nyersanyagok elérhetősége, különösen Európában, hiszen ezek itt nem állnak rendelkezésre olyan mennyiségben, mint az USA-ban vagy Ázsiában. Ezzel kapcsolatban Szilágyi elmondta, hogy a tervek szerint nem fognak például lítiumot vagy kobaltot külön beszerezni, helyette a katód alapanyagot veszik meg, ami eleve ezeknek a szükséges nyersanyagoknak a keveréke.

A fő irány, hogy lítium-nikkel-mangán-kobalt-oxidot (NMC) fogunk használni, amely már eleve elő van készítve az általunk való felhasználásra. Emellett alumíniumot, rezet és grafitot fogunk használni a gyárban, ezeknek a beszerzésében sem látunk problémát

– mondta Szilágyi. Emellett kitért arra is, hogy valójában több, mint elég nyersanyag található a földön az akkumulátorgyártás szükségleteinek kielégítéséhez, hiszen például az benzin elégetésével szemben az akkumulátorokat szinte teljes egészében újrahasznosítják.

A szakember reflektált emellett arra is, hogy a szabályozó környezettel kapcsolatban az elmúlt hetekben többször felmerült az a kérdés, hogy az amerikai IRA (amely adókedvezményekkel és kormányzati támogatásokkal ösztönzi a zöld projekteket, beleértve az akkumulátorgyártást) elszívhatja Európából a beruházásokat, hiszen kedvezőbb feltételeket teremt a gyártóknak, vagyis felmerül a kérdés, hogy ez az aspektus érintheti-e negatívan az debreceni beruházást. Erre Szilágyi elmondta, hogy a CATL attól a ponttól kezdve, hogy bejelent egy beruházást, kitart mellette és végig viszi.

A 7,3 milliárd euró a CATL számára is nagyon jelentős összeg. Egy sikeres gyárat akarunk itt építeni. Emellett azt látjuk, hogy az e-mobilitást változó mértékben ugyan, de mindenhol támogatják. Az USA-ban most épp látványos, hogy milyen jellegű támogatásokat nyújtanak, ehhez képest Európában talán még nem kristályosodott ki ez a támogatási struktúrája, de mi hosszú távon tervezünk

– mondta Szilágyi. Hozzátette, hogy a különbségek azért nem akkorák, hogy például egy amerikai-európai szállítás megérje az európai gyártással szemben.

Röviden a CATL-ről

A 2011-ben alapított Contemporary Amperex Technology Co., Limited, röviden CATL, a megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó innovatív technológiák területének piacvezető vállalata. Az akkumulátoripar modernizációjához világszerte megoldásokat és szolgáltatásokat kínál energiatermelő rendszerek működését segítő energiatároló rendszerek fejlesztésével és gyártásával. Hosszútávú céljai között szerepel a fosszilis üzemanyagok kiváltása megújuló energiaforrásokra a helyhez kötött és mobil energiarendszerekben, amelyet fejlett akkumulátortechnológián alapuló, nagy hatékonyságú elektromos energiarendszerekkel, valamint az intelligens technológiai megoldásokkal kíván elérni.

A vállalat központja a kínai Ningtö városban található, emellett 13 gyárral rendelkezik világszerte, illetve leányvállalatokat alapított többek között Németországban, Franciaországban, Japánban és az Egyesült Államokban. A cég világszerte összesen mintegy 120 000 embert foglalkoztat. A vállalatnál nagy hangsúly van az innováción, Ningtö, Lijang, Sanghaj, Hsziamen és München városokba létesített központjában több mint 16 000 CATL dolgozó foglalkozik kutatás-fejlesztéssel.

A CATL emellett az akkumulátoripar legnagyobb szereplője:

2022-re 37 százalékos piaci részesedést ért el az elektromosautó-akkumulátor gyártás területén, míg a globális akkumulátoralapú energiatárolási piacon 43,4 százalékos részesedéssel rendelkezett.

Címlapkép: Zhu Difeng/VCG via Getty Images