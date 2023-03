Óriási botrányban érintett a ChatGPT - Ezt nem lesz egyszerű helyrehozni

Digital Transformation 2023 Aki kimarad, lemarad! A mesterséges intelligencia témájával kiemelten foglalkozunk május 3-ai Digital Transformation konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!

"A ChatGPT hétfői lekapcsolása előtti órákban egyes felhasználók láthatták másik aktív felhasználók kereszt- és vezetéknevét, e-mail címét, fizetési címét, a bankkártya utolsó négy számjegyét és lejárati dátumát. A teljes kártyaszámok azonban egyetlen pillanatban sem kerültek nyilvánosságra" - közölte pénteken az OpenAI.

A vállalat március 20-án, hétfőn hajnali 1 és 10 óra (PDT, Csendes-óceáni nyári idő) között szándékosan offline állapotba hozta a ChatGPT-t, hogy kijavítson egy hibát a rendszerben. Az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman a hibát - amelyet a ChatGPT nyílt forráskódú könyvtárában találtak - "jelentős problémaként" írta le a javítás után közzétett tweetjében.

Az eredeti tweetben Altman kifejtette, hogy

a felhasználók egy kis százaléka láthatta más felhasználók beszélgetési előzményeinek címeit. Szörnyen érezzük magunkat emiatt.

Most a vállalat elárulta, hogy a kilencórás szünet alatt, amíg a ChatGPT a hiba kijavítása miatt nem működött, a ChatGPT Plus felhasználók körülbelül 1,2 százalékának fizetési adatait más felhasználók is láthatták. Elég sok felhasználó érintett lehet, hiszen a legutóbbi statisztikák szerint a Plusra nagyjából 1 millión fizethettek elő. Az OpenAI közölte, hogy felvette a kapcsolatot az érintettekkel.

A ChatGPT Plus egy havi 20 dolláros kísérleti előfizetési csomag, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy feloldják a platform több funkcióját is, amelyek az új GPT-4 nyelvi modellen futnak.

Címlapkép forrása: Getty Images