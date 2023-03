Ez sokaknak fájhat: váratlan korlátozást jelentett be a Google

Erre azután került sor, hogy egy Reddit-felhasználó hétfőn közzétett egy bejegyzést, amelyben azt írta, hogy a Google minden figyelmeztetés nélkül egy 5 milliós korlátot vezetett be a Drive-fiókokra. A Reddit-felhasználó azt írja, hogy az érintettek február 14-e körül kezdtek "Upload Failed" (Feltöltés sikertelen) értesítéseket kapni bármilyen műveletre, még egy új üres mappa létrehozására is.

"Az erős teljesítmény és megbízhatóság fenntartása érdekében az egyes felhasználók Google Drive-ja összesen 5 millió létrehozott elemre van korlátozva" - közölte a Google Workspace szóvivője. A szóvivő szerint ez a változás csak a felhasználók kis részét érinti, és azt javasolta, hogy töröljenek néhány fájlt. Ennek azonban ellentmond néhány felhasználói panasz: egy brit felhasználó szerint az állategészségügy területén működő vállalkozásukat kritikusan érintette a változás. Ez jelentős fennakadást okozott a "több tízezer felhasználó napi munkájukban".

Úgy tűnik, hogy függetlenül attól, hogy ki melyik Google One csomagra fizet elő - legyen az 100 GB vagy 20 TB - az 5 millió elemes korlátozás vonatkozik rá. Ez azt eredményezheti, hogy a kis méretű fájlokkal rendelkező felhasználók valószínűleg előbb elérik az elemhatárt, mint a tárhelyhatárt: egy 2 TB-os csomag esetén a 400 KB átlagos fájlméretet kellene meghaladni ahhoz, hogy előbb elfogyjon a tárhely, mint az elemhatár. Egyes Reddit felhasználók rámutattak arra is, hogy a fájlok .ZIP mappába tömörítése végeredményben egy elemnek számít.

A Google versenytársa, az Amazon 2023 végén megszünteti a tárhelyszolgáltatását, csak az Amazon Photos marad a képek és videók feltöltésére. Ezek számát azonban a cég nem kívánja korlátozni. A Google One egy másik versenytársánál is van érvényben korlátozás: a Microsoft OneDrive for Business mappánként 50 000 elemes korlátot tartalmaz. A Dropboxnál viszont semmilyen felső korlát nincs.

