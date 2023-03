Felsővezetők és AI-szakértők követelik a mesterséges intelligencia fejlesztések leállítását – Kockázatosnak ítélik a ChatGPT-t

Egy új panaszt nyújtottak be az OpenAI ellen a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságnál (FTC), amelyben arra kérik az ügynökséget, hogy vizsgálja meg a céget, és függessze fel a nagy nyelvi modellek kereskedelmi célú alkalmazását, beleértve a ChatGPT legújabb verzióját is – számol be a hírről a CNBC