Megérkezett a fontos inflációs adat, mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Portfolio 2023. március 31. 15:44

Európa után az Amerikai tőzsdéken is jó hangulatban indul a kereskedés, miután a PCE inflációs mutató az inflációs nyomás további mérséklődéséről számolt be az Egyesült Államokban. A tegnapi esést követően a magyar tőzsdének is jó napja van, az emelkedést a hazai blue chipek közül az OTP és a Mol részvényei vezetik.