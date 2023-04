Elbukott a Cinema City tulajdonosának nagy terve, ez a magyar mozikat is érintheti

A Cineworld úgy döntött, hogy a javasolt szerkezetátalakítás keretében megállapított értéket jelentősen meghaladó, teljes egészében készpénzes ajánlat hiányában a csoport amerikai, brit és írországi üzletágára vonatkozó értékesítési folyamatot leállítja

- áll a közleményben.

Hozzátette a cég, hogy továbbra is vizsgálja a többi üzletágra ajánlatokat, amely a lengyelországi, csehországi, szlovákiai, magyarországi, bulgáriai, romániai és izraeli tevékenységeket foglalja magában és a bevétel 13 százalékát adta 2021-ben.

A Sky News értesülései szerint a CVC Capital Partners magántőke-befektető és az Elliott Management a múlt hónapban külön-külön vételi ajánlatot tettek a CINEWORLD kelet-európai és az izraeli tevékenységére.

A világ második legnagyobb mozilánca, a Cinema City tulajdonosa még szeptemberben kért csődvédelmet amerikai tevékenységeire.

Most, hogy az amerikai, brit és írországi operáció értékesítése kudarcba fulladt, egy új előzetes megállapodást kötött a vállalat hitelezőivel, amelynek értelmében 4,53 milliárd dollárnyi adósságért cserébe a hitelezők részesedést kapnának az új, átszervezett vállalatban. A terv része még az is, hogy 2,26 milliárd dollárnyi tőkét vonjon be a cég annak érdekében, hogy még idén kilábaljon a válságból. A Cineworld nettó adósságállománya 8,81 milliárd dollár volt 2022 júniusában, még a csődvédelem előtt, beleértve a lízingköltségeket is.

A menedzsment megerősítette, hogy ha létrejön az új vállalat, annak részvényeiből nem kapnak a mostani részvényesek.

Címlapkép: Getty Images