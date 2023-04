Nincs irány az amerikai tőzsdéken, vegyesen zártak az indexek

Tavaly jelentette be a Graphisoft Park, hogy a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vállalatok közül elsőként tér át az euró alapú jegyzésre, valamint az osztalékot is euróban fogja kifizetni. A tervezett januári indulást végül elhalasztották február közepére a bankoknál tapasztalt technikai problémák miatt, de úgy tűnik, hogy ez a másfél hónap is kevés volt, hiszen az eurós kereskedésre való átállás után masszívan visszaesett a Graphisoft Park részvényeinek forgalma. Ezek után a társaság azt is közölte, hogy a tavalyi eredmény után fizetett osztalékot mégsem euróban, hanem a forinban fogja kifizetni - vagyis szemmel láthatóan nem megy simán az átállás. De pontosan hol csúszott félre a dolog, milyen technikai problémákról van szó, és mi lesz így a részvényekkel, valamint az osztalékkal? Többek között ezekről kérdeztük Bojár Gábort, a Graphisoft Park alapítóját, a társaság igazgatótanácsának elnökét.