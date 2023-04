Teslagyilkosok? Ezek még kihívóknak is nehezen nevezhetők

A kisebb kínai elektromosautó-gyártók még mindig csak gyerekcipőben járnak, bár az eladásaik szépen nőnek, még mindig sokkal kisebbek, mint a Tesla, ráadásul a trónkövetelők még mindig veszteségesek.

Li Auto

A Li Auto nagyot nőtt idén, márciusban 20 823 járművet szállított ki, 88,7 százalékkal többet, mint egy évvel korábban, az első negyedévben pedig 52 584 autót adtak el, ez 65,8 százalékkal több, mint 2022-ben. A vállalat idén március végéig összesen 309 918 autót adott el, mióta 2019 novemberében elindult a vállalatnál a gyártás. A cég kínálatában jelenleg a Li L9, az Li L8, a Li ONE és a Li L7 szerepel, mindegyik modell SUV, és a gyártó a prémium kategóriába pozícionálja őket.

Az első negyedéves eladási dinamika alapján egyelőre optimistának tűnik az elemzők várakozása, miszerint idén több mint duplájára emelkedik a vállalat bevétele, de ez a termékmix eltolódásával akár ki is jöhet. A várakozások alapján 2023 lehet az első olyan év, amikor a Li Auto nyereséges lesz már operatív szinten is, és végre profitot is termel.

Idén nagyot ralizott a Li Auto részvényárfolyama, közel 25 százalékkal került feljebb, de még így is 47 százalékkal áll alacsonyabban, mint a 2020 novemberében elért történelmi csúcs.

NIO

A NIO 2023 márciusában 10 378 járművet szállított ki, ebből 3 203 volt az SUV és 7 175 a szedán. Az első negyedévében 31 041 autót adott el a NIO, 20,5 százalékkal többet, mint 2022 első negyedévében. Ezzel a gyártás megkezdése óta összesen 320 597 autót adott el a kínai vállalat.

A NIO-nál az első negyedéves eladási dinamika alapján nehezen jön ki, hogy az egész évre az elemzők 68 százalékos bevételnövekedést várnak. A várakozások alapján a NIO a következő években is veszteségesen fog működni.

A NIO részvényárfolyama idén 8 százalékot emelkedett, az elmúlt egy évben viszont ezzel együtt is 52 százalék a mínusz. Az árfolyam 84 százalékkal áll most alacsonyabban, mint a 2021 januári csúcson.

XPeng

A kínai gyártó idén márciusban 17 százalékkal 7 002-re növelte az eladásait, itt a bővülés nagy részét az új sportszedán, az P7i adta, amelyből 3 030 darabot adtak el. Az első negyedévben összesen 18 230 autót adott el a kínai cég.

Az elemzők idén 34 százalékos bevételbővülésre számítanak, de továbbra is azzal számolnak, hogy a következő években is, még operatív szinten is veszteséges marad a vállalat.

Az XPeng részvényárfolyama idén 14 százalékot emelkedett, de még így is 60 százalék mínuszban áll az elmúlt egy évben, és a 2020 novemberében beállított történelmi csúcshoz képest 85 százalékkal lejjebb áll az árfolyam.

Tesla és kihívói

Miközben számtalanszor találkozhattunk azzal a kifejezéssel a kisebb kínai elektromosautó-gyártók kapcsán, hogy teslagyilkos, ez azért az eladási számok vagy a profitabilitás alapján nem igaz, legfeljebb kihívókról beszélhetünk.

A Tesla az első negyedévben több mint négyszer annyi autót adott el, mint a három kínai autógyártó összesen, ráadásul nyereségesen működik.

