Iránykeresésben az európai és amerikai tőzsdék, felülteljesített a BUX

Elsősorban a megugró energiaáraknak és a relatíve olcsón érkező orosz olajnak köszönhetően tavaly minden tekintetben rekord évet zárt a Mol, ezután lehetett számítani arra, hogy a 2022-es év után fizetett osztalék is soha nem látott méreteket fog ölteni. A tegnapi közgyűlési előterjesztésből ki is derült, hogy valóban rekord osztalékot fizethet az olajcég, mi pedig megnéztük, hogy ez az elmúlt évek kifizetéseihez hogyan aránylik és annak is utánajártunk, hogy a tulajdonosok mekkora összegre tehetnek szert a tavalyi extrém év után.