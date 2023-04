A fő indexek közül egyedül a Dow zárt pluszban

Az ázsiai piacokon kifejezetten jó volt a hangulat ma reggel, miután a kevésbé szigorú jegybanki jelzések és néhány javuló gazdasági mutató kedvezően hatott a piacra, ezen felül pedig Warren Buffett pozitív kommentárjai is hajtották az emelkedést , miután a neves befektető bejelentette, hogy cége, a Berkshire Hathaway növeli részesedését a legnagyobb japán kereskedő cégekben. Ami az európai piacokat illeti, itt is pozitív hangulatban telt a kereskedés, miközben a befektetők várják a holnap megjelenő amerikai inflációs adatot, és a héten kezdődő első negyedéves gyorsjelentési szezont. Ehhez képest az USA-ban ma is inkább csak iránykeresés látszik.