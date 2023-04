Jó hírt közölt a Twitterről Elon Musk

A Twitternek jelenleg 1500 alkalmazottja van, szemben a cég októberi felvásárlását megelőző 8000 fős létszámmal. Elon Musk szerint a Twitter 3 milliárd dolláros negatív cash flow-t termelt, ezért drasztikus lépésekre volt szükség, de ha minden jól megy, akkor a jelenlegi negyedévben pozitív lehet a cash flow – tette hozzá.

Az ügyhöz közel álló források szerint az elbocsátások mérnöki munkaköröket is érintettek, amelyek pedig a szolgáltatáskiesések megelőzéséért és javításáért feleltek. A közelmúltban több szolgáltatáskiesés is volt a Twitternél, amit Elon Musk is elismert, de hozzátette, hogy ezek nem tartottak túl sokáig.

A milliárdos elmondta azt is az interjúban, hogy egyelőre nincs ötlete arra, hogy ki vehetné át a vezérigazgatói posztot a Twitter élén helyette, korábban azt nyilatkozta, hogy az év vége jó időzítés lenne. A befektetőket nyugtalanítja, hogy Elon Musk mennyit tölt a közösségi médiaplatform vezetésével, miután a Teslát és a SpaceX űrvállalatot is vezeti.

Címlapkép: Getty Images