Árháborút hirdetett a Tesla, de nem mindenki megy bele

Mi biztosan nem fogunk csatlakozni az árháborúhoz

- mondta Li.

A Tesla idén világszerte csökkentette az autói árát. A Nio szintén a prémium szegmensben árul autókat, de SUV-jai és szedánjai jóval drágábbak lehetnek, mint a Tesla egyes modelljei.

Li elmondta, hogy cége az ügyfélszolgáltatások javítására - például akkumulátorcsere- és töltőállomások létesítésére - fog összpontosítani. A csere technológia lényege, hogy percek alatt kicseréli az akkumulátorokat, így a sofőröknek nem kell várniuk a töltésre. Viszont a cég múlt héten közölte, hogy június 1-től azok, akik előleget helyeznek el egyes autómodelljeikre, csak havonta négyszer vehetik igénybe ingyenesen a vállalat akkumulátorcsere-szolgáltatását. Ez a szám korábban havi hat alkalom volt.

A vállalat a múlt héten azt is közölte, hogy a Navigate on Pilot (NOP) plus nevű vezetéstámogató rendszerének használatáért havi 380 jüan (56 dollár) díjat számít fel a sofőröknek. A szoftvert eddig ingyenesen lehetett tesztelni.

Az elektromos autókat gyártó cégek számára Kínában egyre inkább felértékelődik, hogy olyan technológiát kínálnak, amely segíti a sofőröket a parkolásban, az autópályán történő sávváltásban és más feladatokban. Li szerint az ilyen vezetéstámogató technológiák jelenleg csak 9-10. helyen vannak a felhasználók igényei között, de az emberek megítélése megváltozik, amint kipróbálják a technológiát.

A Nio járműeladásaiból származó bevételei tavaly 37 százalékkal 45,51 milliárd jüanra nőttek, de a vállalat összességében még mindig veszteséges. Bevételei elsősorban Kínából származnak, ahol a kormányzati politikák hozzájárultak az elektromos autók értékesítésének növekedéséhez. A Kínai Személygépkocsi Szövetség szerint az új energia járművek - ide tartoznak a hibrid és a tisztán elektromos járművek is - márciusi eladásai 34 százalékot értek el a személygépkocsi-értékesítésben.

Címlapkép: Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images