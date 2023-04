Itt az Apple nagy dobása: hadat üzentek a bankoknak

Az Apple elindította az Apple Card nevű 4,15%-os hozammal kecsegtető megtakarítási számláját az Egyesült Államokban, melyet a mobilgyártó a Goldman Sachsszal partnerségben dob piacra.

Az amerikai felhasználók közvetlenül az Apple Card Walletben lévő Apple Cardból hozhatnak létre és kezelhetnek megtakarítási számlát, a számlának nincsenek díjai, nincs minimális befizetési limitje és nincs minimális egyenlegkövetelmény.

Az Apple Card hitelkártyával szerzett összes visszatérítés automatikusan a megtakarítási számlára kerül. A felhasználók további összegeket fizethetnek be a megtakarítási számlájukhoz kapcsolt bankszámlájukon keresztül vagy az Apple Cash egyenlegükből. Az Apple a megtakarítási számláról kiadott közleményben azt állítja:

Az FDIC adatai szerint a 4,15%-os éves hozam több mint tízszerese az országos átlagnak.

Az Apple először az Apple Pay-jel lépett be a banki, pénzforgalmi piacra, 2019-től kezdve pedig már saját brandes hitelkártyával is rendelkezik, melyet a Goldmannal közösen vittek piacra, emellett BNPL szolgáltatást is nyújtanak a felhasználóiknak.

Jamie Dimon, a JP Morgan vezére épp nemrégiben beszélt arról a részvényeseknek írt levelében, hogy a bankoknak a technológiai fejlődés, az AI és a felhő mellett a nem banki szereplőktől kell tartaniuk, többek között az Apple-t is megemlítve az új versenytársak között. egészen pontosan azt mondta, az Apple-től, Walmarttól kell a bankoknak "összecsinálni magukat".

Címlapkép: Getty Images