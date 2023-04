Ez lenne az emberi kommunikáció jövője? Itt a súgószemüveg, amely még állásinterjúkon és randikon is jól jöhet

"Mondj búcsút a kínos randiknak és állásinterjúknak" - tweetelte Bryan Tau-Ping Chiang stanfordi diák. A rizzGPT névre keresztelt eszköz "valós idejű karizma mint szolgáltatás (CaaS)" szolgáltatást nyújt viselőjének - mondta.

A szemüveget a Brilliant Labs által készített felcsatolható kiterjesztett valóság (AR) lencse, az OpenAI GPT-4 nagy nyelvi modellje és egy beszédfelismerő szoftver, a Whisper felhasználásával építették meg. A lencse, amely egy kamerával és egy mikrofonnal is fel van szerelve, rögzíti a beszédet, közvetlenül betáplálja azt a GPT-4-be, majd a válaszokat a nagy felbontású képernyőn jeleníti meg. Bár ez csak pár másodpercig tart, ez éppen elég ahhoz, hogy megakassza a beszélgetés természetes folyását, a rendszer tehát nem tökéletes.

A klipben a Stanfordon dolgozó Alix Cui interjút készít Varun Shanoy diákkal egy álláslehetőségről, Shanoy pedig felolvassa a szemüveg által generált válaszokat. A késleltetés miatt a végeredmény inkább kínos, mint futurisztikus.

say goodbye to awkward dates and job interviews ️we made rizzGPT -- real-time Charisma as a Service (CaaS)it listens to your conversation and tells you exactly what to say next built using GPT-4, Whisper and the Monocle AR glasseswith @C51Alix