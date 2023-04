Csúnya adok-kapok kezdődött Trump republikánus kihívója és a Disney között

A Disney kiadta a lobbistáinak: fokozzák a harcot az amerikai elnökségre hajtó Ron DeSantis floridai kormányzó és politika szövetségesei ellen.

Alig néhány hét van hátra a floridai törvényhozás ülésszakának végéig, és a CNBC beszámolója szerint a szórakoztatóipari óriás azt kérte lobbistáitól, hogy az eddiginél is nagyobb erővel szálljanak szembe a DeSantis által képviselt politikával, többek között azon törvényjavaslatokat próbálják meg ellehetetleníteni, amelyek a telekhasználat területén árthatnak a vállalatnak.

A vállalat és DeSantis közötti csata tavaly kezdődött, miután a Disney fellépett a kritikusok által "Ne mondd, hogy meleg" névre keresztelt floridai törvénytervezet ellen. A jogszabály végül megtiltotta a szexuális irányultságról és nemi identitásról szóló oktatást az állami iskolákban az óvodától a harmadik osztályig.

DeSantis szerette volna megfosztani a Disney székhelyéül szolgáló kerületet is önkormányzati státuszától, egy hosszú távú fejlesztési megállapodással azonban egyelőre sikerült elejét vennie ezt a cégnek. A vállalattal folytatott harca miatt még Donald Trump volt elnök és Chris Christie volt New Jersey-i kormányzó, sőt a Goldman Sachs korábbi vezérigazgatója, Lloyd Blankfein is kritikával illette DeSantist.

A floridai kormányzó hétfőn felvetette, hogy a Disney World melletti területen börtönt építene, erre a Disney közölte, hogy 2026-ban "megfizethető és elérhető lakások" épülnek ehelyett a park körül, és felszólította lobbistáit, hogy hogy tartsák szemmel az olyan floridai törvényjavaslatokat, amelyek árthatnak a vállalatnak. Különösen is ilyenek a földhasználattal kapcsolatos jogszabályok módosításai.

