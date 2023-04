Changing reality - Újragondolás és újratervezés az idei SMART-on

Napjaink egyik legnagyobb kihívása elengedni a megszokott, jól ismert mintákat, berögződéseket, és helyettük új utakat, nézőpontokat keresni. A 2023. április 26-án a budapesti Akváriumban megrendezésre kerülő SMART 2023 konferencián szó esik arról, milyen hatással lesz a metaverzum, a MI-technológiák és a decentralizált gazdaság az egyes szektorok jövőjére. Az IVSZ rendezvényén az előadások és panelbeszélgetések során arra is választ keresnek, hogy miként lehet fenntartható világot alkotni egy alapvetően fenntarthatatlan környezetben, illetve hogyan változik meg a gazdaság és az üzlet a valós és a virtuális világ határainak elmosódása nyomán.

A SMART idei szlogene ‘Changing reality’ arra utal, hogy az alapjaiban megváltozó körülmények miatt a megszokott, jól ismert mintákat, berögződéseket el kell engednünk, hogy új utakat, nézőpontokat keressünk helyettük. Ennek nyomán pedig azt is újra kell gondolnunk, amit a világról, a technológiáról, az üzletről tudunk – amiben a konferencia előadói is segédkeznek.

Dr. Vinnai Balázs elnök és Tajthy Krisztina, az IVSZ főtitkárának megnyitóját követően Nancy Rademaker keynote speaker tartja meg napindító előadását. Ebből a nézők megtudhatják, hogy az előrelépéshez a vállalkozásoknak miért kell felhagyniuk a hagyományos, lineáris gondolkodásmóddal és megfordítaniuk, ügyfélközpontúvá tenni az üzleti modelljüket.

Nancy Rademaker

A Kis Hall – „Üzlet és pénz jövője” szekcióban Kalocsai Kornél, a Blockchain Magyarország Egyesület elnöke a tokenalapú gazdaságról és a cégek web 3-ra való felkészítéséről beszél majd, Gaál Norbert, a Magyar Bankholding Innovációs és research vezetője pedig a centralizált és decentralizált gazdaság csatájáról ad helyzetképet. A további előadásokból kiderül, hogy miként lehet ebben a fenntarthatatlannak tűnő jelenben fenntartható és válságálló céget építeni, amely a jövőben is megállja a helyét. Kerekasztal beszélgetés zajlik majd a kkv-k előtt álló kihívásokról, és azok digitális megoldásairól. Az üzlet jövőjét a startupok is jelentik, így a SMART programjából sem maradhatnak ki. Ebben a blokkban a Scraping Robotics, a MotivApp, a Cashier Basket, és a Refilamer csapatai az indulásukról, a programban való részvételükről és annak különböző aspektusairól mesélnek.

A technológia pénzügyi világra gyakorolt hatását az idei legjelentősebb fintech trend, a BNPL (Buy Now Pay Later) mutatja meg legjobban. A hazai szereplők, szolgáltatók egyelőre csak ismerkednek a trenddel, miközben a világ egyes piacain már tarol ez a fizetési megoldás. Az üzlet és pénz jövője szekciót záró fireside-chatben két idén induló szolgáltató, az IzzyPay és a PastPay képviselői beszélgetnek a BNPL itthoni környezetbe való beillesztéséről, a szabályozói és üzleti közegről, a magyar vásárlók lehetséges reakcióiról.

Az Arany Hall teremben fenntarthatósági és adatalapú szekciók várják a résztvevőket: szó lesz az adatalapon működő, kémiai vegyületeket kínáló online piactérről (Mcule), Papp Dávid, a Persio automatizációs platform szakértője pedig arról beszél majd, milyen lehetőségeket kínál az OpenAI az appfejlesztőknek. Nagy Nelly, a My Food Protocol alapítója bemutatja, hogy startupjának fejlesztés alatt álló, mesterséges intelligenciát használó platformja miként szolgáltat személyre szabott, betegség-specifikus étrendi protokollokat.

Percze Rajmond – Agroloop

Érdekes témával érkezik az Agroloop ügyvezetője, Percze Rajmond is, akinek előadásából kiderül majd, hogy mely rovarokat lehet értékes takarmányként hasznosítani, és melyek alkalmatlanok erre. Horváth Domokos, a Greenformatics Solutions Chief Operating Officer-ének előadásából pedig azt tudhatják meg az érdeklődők, hogy pontosan mit is értünk fenntartható fejlesztés és zöld IT alatt.

A kiterjesztett valóság, vagy az AI akár egész iparágakat képes magasabb szintre emelni. A SMART ‘Virtuális vs. Valóságos' szekciójában ezért megjelennek olyan cégek, vállalkozások, amelyek különböző iparágakban tevékenykedve alkalmazzák a legújabb technológiákat és az innovációban elől járnak. A repülőgépiparban tevékenykedő AerinX céljairól, a használt technológiákról és fejlesztésekről Horváth Balázs (IVSZ) kérdezi az egyik alapítót, Hanyecz Imrét, a hazánkban épülő első ipari metaverzumról pedig Jeránek Tamás, a Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatója tart előadást.

Besenyei Péter

A SMART a technológia, az üzlet és innováció hármasa mellett legalább ennyire szól a cégeket, vállalkozásokat meghatározó humán faktorról. Az emberi természet megmutatását, a félelmeinkkel való szembenézés receptjét olyan előadóktól várjuk a konferencia alatt, mint Besenyei Péter legendás műrepülő pilóta, aki előadásában arról beszél majd, hogy miként volt képes egyre növekvő teljesítménnyel egyre magasabb ívű pályákat berepülni.

