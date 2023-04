Kedvező adatok érkeztek Amerikából, mégsem örülnek a befektetők

Portfolio 2023. április 21. 15:53

Az ellentmondásos beszerzési menedzserindex-adatok publikálását követően eséssel indult a nap Európában, délutánra azonban már visszafogott emelkedésben vannak a vezető börzék, illetve a magyar tőzsdén is kedvező a hangulat.



Délután Amerikából is érkeztek BMI adatok, amelyek a vártnál jobb teljesítményről számoltak be az ipar, valamint a szolgáltatószektor esetében is. Ugyan az adatok önmagukban kedvezőnek nevezhetőek, a befektetők mégsem örülnek, mivel a vártnál jobb gazdasági teljesítmény következtében növekszik annak az esélye, hogy a Fed később kezdi majd el vágni a kamatokat.