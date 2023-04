Hozzányúlt a kamatfolyosóhoz az MNB, mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Közzétette tavalyi egész éves számait a Gloster, amiből kiderült, hogy üzletileg a legsikeresebb évét zárta az IT-társaság 2022-ben. Árbevétele és EBITDA-soron is bőven kétszámjegyű volt a bővülés mértéke, elsősorban a tavaly lezárt három akvizíciónak köszönhetően tudott kiemelkedően jól teljesíteni a társaság nemzetközi szoftverfejlesztési üzletága. A jövőbeli tervekkel kapcsolatban is megosztotta velünk gondolatait Szekeres Viktor, a Gloster alapítója és igazgatóságának elnöke, többek között szóba került az újabb akvizíciók lehetősége, a mesterséges intelligencia szerepe és a hosszú távú, 5-10 éves tervekről is beszélt a cégvezér.