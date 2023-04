Műfajában teljesen egyedi böngészőt dobtak piacra, a ChatGPT is központi helyet kapott benne

Az új böngésző egyik legfigyelemreméltóbb újítása a lapcsoportosítási koncepció, amely a „lapszigetek” nevet kapta. A funkció automatikusan, kontextus alapján csoportosítja a megnyitott oldalakat. Ha például valaki éttermeket keres a böngésző egy szigetben fogja majd össze a megnyitott menüket és étterem-értékeléseket. Ha valaki több Google-dokumentumban dolgozik egyszerre, azok is egy csoportba kerülnek.

Minden szigetet (vagy csoportot) egy függőleges színes pillér képvisel, amelyet egy kattintással ki lehet bontani és össze lehet csukni. Az összecsukott szigetekhez egy praktikus tooltip funkció is tartozik, amely segíthet megtalálni a megfelelő lapcsoportot. Az Opera One az új funkciók mellett jobb teljesítményt is ígér, amely elsősorban az animációkban lesz tetten érhető – írja a TechCrunch.

Az új böngésző AI által vezérelt funkcióról az Opera nem sok részletet árult el, de megerősítette, hogy a ChatGPT és a ChatSonic integrációk, amelyeket márciusban vezetett be a böngészőbe, alapértelmezés szerint be lesznek kapcsolva. Az Opera elmondta, hogy az Opera One első iterációja még az idén leváltja a cég zászlóshajó termékét Windowson, MacOS-en és Linuxon.

Címlapkép forrása: Getty Images