Napi 5 millió hordó olajat válthatnak ki az elektromos autók 2030-ra

Az elektromos autók globális eladásai újabb rekordot érnek el az idén, részarányban pedig megközelítik az összes autóértékesítés ötödét az IEA nemzetközi energiaügynökség "Global Electric Vehicle Outlook" kiadványa szerint.

Az IEA nyilvántartása alapján világszerte több mint 10 millió elektromos autót adtak el 2022-ben. Az értékesítés az idén várhatóan 35 százalékkal növekszik, és eléri a 14 milliót. Az elektromos autók részesedése az értékesítésben ezzel az idén eléri a 18 százalékot, a 2022-es 14 százalék után. A részarány 2020-ban négy százalékon állt.

A kialakulóban lévő tendencia jelentős hatással van a globális olajkeresletre is.

A belsőégésű motor több mint egy évszázadon át páratlanul jól teljesített, de az elektromos járművek megjelenése felborítja a status quót. Az elektromos autók szerinte 2030-ra napi 5 millió hordó olaj felhasználását fogják kiváltani. "A személygépkocsik átalakulása csak az első hullám, hamarosan követik őket az elektromos buszok és teherautók" – áll az elemzésben.

Az elektromos autók értékesítése három nagy piacra összpontosul: Kínára, Európára és az Egyesült Államokra. A legnagyobb piac Kína a globális eladások 60 százalékával 2022-ben. Ma a világszerte forgalomban lévő elektromos autók több mint fele Kínában fut. Jelenlétük Európában és az Egyesült Államokban, a második és harmadik legnagyobb piacon is erőteljes, 15 és 55 százalékos növekedést mutatnak az eladások.

Minden nagy piacon ambiciózus ösztönző programok vannak érvényben, az Európai Unióban a "Fit for 55", az Egyesült Államokban pedig az "inflációcsökkentő törvény". Jórészt a programoknak köszönhetően 2030-ra az elektromos autók átlagos részesedése az összes eladásból Kínában, az EU-ban és az Egyesült Államokban 60 százalék körülire emelkedhet.

A tendenciák az akkumulátorgyártásra és az ellátási láncokra is kedvezően hatnak. Az új jelentés kiemeli, hogy a bejelentett akkumulátorgyártási projektek bőven elegendőek lesznek az elektromos járművek iránti kereslet kielégítésére 2030-ig. A gyártás azonban továbbra is erősen koncentrált, az akkumulátorok és elektromos hajtáslánc-alkatrészek gyártását Kína uralja, és tavaly a globális elektromosautó-exportból is 35 százalékkal vette ki a részét.

Ezen a helyzeten kíván változtatni például az "EU Net Zero Industry Act" (nettó zéró iparági törvény) amely az akkumulátorigény 90 százalékos belföldi fedezéséhez szükséges kapacitás kiépítését tűzte ki célul. Hasonlóképpen, az Egyesült Államok inflációcsökkentő törvénye az elektromos járművek, az akkumulátorok és a szükséges nyersanyagok hazai ellátási láncainak kiépítésére helyezi a hangsúlyt.

Annak ellenére, hogy az elektromos autók értékesítése és gyártása csak néhány nagy piacra koncentrálódik, más régiókban is vannak ígéretes jelek. Indiában és Indonéziában tavaly több mint háromszorosára nőtt az elektromos autók eladása, bár alacsony bázisról, Thaiföldön pedig több mint kétszeresére. A feltörekvő és fejlődő gazdaságokban egyébként az elektromos mobilitás legdinamikusabb területe a két- vagy háromkerekű járműveké, amelyek száma meghaladja a személygépkocsikét. Indiában például 2022-ben a háromkerekű járművek regisztrációjának több mint fele elektromos volt. Számos fejlődő gazdaságban a két- vagy háromkerekű járművek a mobilitás megfizethető alternatívái.

Címlapkép: Getty Images