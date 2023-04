Továbbra is tőzsdére tart a BÉT, itt a félmilliárd forintos osztalék

Megtartotta éves rendes közgyűlését a Budapesti Értéktőzsde, a részvényesek 552 millió forint osztalék kifizetéséről döntöttek.

Ma tartotta meg közgyűlését a BÉT, ahol többek között a tőzsde tavalyi számait is bemutatták. 2022-ben a BÉT összbevétele 28 százalékkal 4,3 milliárd forintra emelkedett, az EBITDA 41 százalékkal 1,6 milliárd forintra nőtt, a tőzsde 928 millió forintnyi szabad cash flow-t termelt. A BÉT társult vállalkozásai, a KELER Zrt.-t és a KELER KSZF-et magában foglaló KELER Csoport összesen több mint 2,4 milliárd forinttal járult hozzá a BÉT nettó eredményéhez.

A közgyűlésen a részvényesek úgy döntöttek, hogy az eredménytartalékból 552 millió forintot fizet a BÉT osztalékként, ez részvényenként 102 forintot jelent, ami közel 10 százalékos növekedés az előző évhez képest.



A részvényesek a BÉT nyilvános piacra lépéséről is megerősítőleg határoztak, amelynek megvalósítása ennek mentén folytatódhat.

A társasági eseményen a tisztújításokra is sor került: a részvényesek döntése alapján az Igazgatóság elnöki pozícióját továbbra is dr. Patai Mihály tölti be, az Igazgatóság tagjai pedig szintén változatlanok, Végh Richárd, dr. Bacsa György, Bánfi Attila, dr. Fömötör Barna, Kuti Zsolt és dr. Máté Géza. A társaság Felügyelő Bizottságának elnöke Bartha Lajos, tagjai pedig Cselovszki Róbert, dr. Hardy Ilona, Régely Károly és dr. Selmeczi-Kovács Zsolt. A tervezett tőzsdei bevezetésből adódóan Audit Bizottság kijelölése is szükségessé vált, amelynek tagjaivá Régely Károlyt, Cselovszki Róbertet és Dr. Hardy Ilonát választotta meg a közgyűlés.

