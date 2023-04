Amerikában sikerült pluszban zárniuk a hetet tőzsdéknek

Portfolio 2023. április 28. 22:08

A hét első felében még az amerikai bankrendszer miatt aggódtak a piacok, ehhez képest tegnapra már jelentősen elkezdett javulni a hangulat a nemzetközi tőzsdéken - ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy a héten egymás után tették közzé az első negyedéves számaikat a világ legnagyobb technológiai vállalatai, és rendre meg is verték a várakozásokat, ami nem csak ezeknek a cégeknek az árfolyamában, hanem a szélesebb piacon is jelentős emelkedéshez vezetett. Ma is elsősorban a gyorsjelentések alakítják a befektetői hangulatot, Európában azonban oldalazást láthatunk és a tengerentúlon is bizonytalan hangulatban indult a kereskedés, miután az Amazon és a Snapchat jelentése is elmaradt a várakozásoktól. Emellett gazdasági adatok tekintetében délután érkezett egy amerikai inflációs adatközlés - a a személyi fogyasztási kiadásokat mérő mutató kicsivel a vártnál magasabban alakult, ez azonban jelentősen nem befolyásolja egyelőre a befektetői hangulatot.