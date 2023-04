Hollywood ajtaján kopogtat a mesterséges intelligencia: sokan rettegnek a szakmában

A generatív mesterséges intelligenciák megjelenése alapjaiban rengette meg a kreatív szakmák jövőjét, hiszen a modellek másodpercek alatt képesek koherens szöveget, zenét, vagy kis híján fotórealisztikus képeket legyártani. A megoldás Hollywoodtól sem idegen, és újabban egyre több helyen vetik be a generatív AI-t speciális effektek megalkotásához, de egyre többször merül fel a forgatókönyvírás automatizációja és a színészek helyettesítése számítógép által generált deepfake-hasonmásokkal. Megnéztük, milyen lehetőségeket tartogat az AI-forradalom a filmgyártás számára, és milyen veszélyeket rejthet az átrendeződési folyamat a szakmabeliekre nézve.

Filmforgatás színészek nélkül

A filmrendezőknek mindig is nagy kihívást jelentett megtalálni a forgatáshoz szükséges speciális helyszíneket. A megfelelő hatás érdekében a filmkészítés őskorában ehhez sokszor az egész stábbal együtt el kellett utazni távoli országokba, vagy ki kellett bérelni egy hatalmas stúdiót, épített díszletekkel. Ezek a gyakorlatok ugyan nem tűntek el teljesen, ám a hozzájuk kapcsolódó költségekből jelentős összegeket sikerült lefaragni a zöld vászon és a CGI-effektek használatával.

További technológiai ugrást jelent az Industrial Light and Magic által fejlesztett megoldás, amelyben a zöld hátteret nagy felbontású LED-képernyők váltották fel. A technológiát 2016-ban alkalmazták először a Star Wars: Rouge One forgatásán, később viszont a szintén Disney-produkció Mandalorian című sorozatot már teljes egészében ezzel forgatták. A háttérre kivetített anyagot a különleges effektekért felelős munkatársak általában az Unreal Engine fejlesztői környezetében hozzák létre. Ebben a környezetben már tesztelnek különböző generatív AI modelleket, amelyek szöveges utasításra, valós időben jelenítik meg a kívánt hátteret a színészek mögött félkörívben felhúzott képernyőn. Az újítást a színészeknek is nagy segítség lehet, hiszen egy ilyen környezetben talán könnyebben átlényegülhetnek, mintha az elidegenítő zöld háttér előtt kellene játszaniuk.

Nem ez az első alkalom, hogy Hollywood a generatív mesterséges intelligenciával ismerkedik: az új Indiana Jones filmben is mesterséges intelligencia fiatalította vissza Harrison Fordot; Val Kilmer hangját is mesterséges intelligenciával módosítottak Top Gun: Maverick című filmben, és az Oscar-díjas, közepes költségvetésű Mindig, Mindenhol, Mindenkor című filmben is egy generatív AI-eszközt használtak a film egyik kulcsjelenetéhez. Evan Halleck, a film VFX-specialistája később elárulta, hogy az eszközzel több napnyi munkát sikerült megtakarítaniuk.

Több szakmabeli vélekedik úgy, hogy a jövőben a színészeknek talán nem is kell majd minden alkalommal megjelenniük a forgatáson, hiszen a mesterséges intelligencia a deepfake-technológiához hasonlóan legenerálja őket a kívánt módosításoknak (pl. elöregítés) megfelelően. Amennyiben a technológia eléri a megfelelő szintet, ez minden bizonnyal így lesz:

a generatív mesterséges intelligencia használata ugyanis sokkal olcsóbb, mint a 3D modellezés, a hagyományos VFX, a CGI és más hasonló megoldások.

Többdimenziós történetmesélés

A szöveggeneráló mesterséges intelligencia megjelenésével azonnal egyértelművé vált, hogy a technológiai utat tör majd magának a forgatókönyvírásban, hiszen a modellek óriási adatbázisból dolgozva, szinte másodpercek alatt képesek koherens történeteket létrehozni. Bár a generatív mesterséges intelligenciákat felfoghatatlanul sok szöveges anyagon, köztük valódi szerzők történetein képzeték ki, egyelőre még érezhetően közhelyes eredményeket produkálnak. Ezt a South Park készítőinek kiválóan sikerült érzékeltetniük az egyik új epizódban, amelynek a végén a feloldhatatlannak látszó, és a karakterek közti viszonyt lényegében örökre megváltoztató konfliktust végül a ChatGPT által írt, végtelenül sablonos befejezés simította el.

Mindenesetre a technológia a szemünk láttára fejlődik, óriási sebességgel, és nem kizárt, hogy hamarosan izgalmasabb eredményeket is láthatunk majd tőle. Joe Russo, több Marvel-film, köztük a Bosszúállók: Endgame (Végjáték) rendezője a Collider nevű filmes hírportálnak adott interjújában arról beszélt, hogy a mesterséges intelligencia két év múlva már teljes értékű filmeket fog készíteni.

Russo szerint egy olyan világban élünk, ahol egy egész generáció hozzáfér a mesterséges intelligenciához, és nem is fél használni azt. Szerinte a technológia segítségével megváltoztatható a történetmesélés, és eljöhet a folyamatosan fejlődő történetek ideje. Russo szerint a jövőben elég lesz, ha kiadunk egy parancsot a streaming-platformba ágyazott mesterséges intelligenciának. Például ilyet:

Hé, szeretnék egy filmet az én fotórealisztikus avatárom és Marilyn Monroe fotórealisztikus avatárjának főszereplésével. Azt akarom, hogy ez egy romantikus komédia legyen, mert nehéz napom volt!

A rendező azt is elmondta, hogy szerinte a modern tévék hamarosan elegendő feldolgozási kapacitással rendelkezzenek majd ahhoz, hogy bármit valós időben megjelenítsenek.

Erről beszélt Tom Graham is, a Metaphysic vezérigazgatója, akinek a cége egy olyan mesterséges intelligenciát fejleszt, amely feltérképezi valós személyek biometrikus adatait, és ezekből deepfake-hasonmásokat készít, amelyeket később filmekben, illetve reklámokban használnak fel (természetesen az érintettek jóváhagyásával). Graham a mesterséges intelligencia egy egészen szürreális felhasználási lehetőségére is rávilágított. Szerinte a hagyományos, lineáris történetmesélés korszakának leáldozott, és a mesterséges intelligencia hamarosan utat nyit a „többdimenziós” narratív univerzumok felé. Ezt a Gyűrűk Ura példáján szemlélteti, amely tulajdonképpen már vászonra vitele előtt is egy kidolgozott világ volt.

Képzeljük el ezeket a filmes univerzumokat, mint például A Gyűrűk Ura, amely már azelőtt is egy univerzum volt, hogy filmre vitték volna. Az összes eszközt, ötletet, látvány- és történetelemet össze lehet gyűjteni nagy generatív AI modellekbe. Így megalkothatnánk a saját történetünket ezeken belül, de akár mi magunk is megélhetnénk azt.

Sokan aggódnak, és a félelmük nem alaptalan

A fentiek ismeretében nem csoda, hogy a mesterséges intelligencia terjedése komoly aggodalmakat váltott ki a kreatív filmes szakszervezetek körében, mivel a szakmabeliek attól tartanak, hogy a stúdiók előbb utóbb szoftverekkel helyettesítenék az emberi munkaerőt. A Writers Guild of America (a forgatókönyvírok amerikai szakszervezete) idén az új bérmegállapodásról szóló tárgyalások részeként követelni fogja, hogy a stúdiók szabályozzák a mesterséges intelligencia és más hasonló technológiák által előállított anyagok használatát.

A félelmük nem alaptalan, hiszen a folyamat más kapcsolódó iparágakban már elkezdődött. Kínában a mesterséges intelligencia miatt sorra szűnnek meg a videojáték-illusztrátorok állásai, akiket olyan szoftverekkel helyettesítenek, amelyek másodpercek alatt készítik el az animált karaktereket - derül ki a Rest of World beszámolójából.

Nem csak a munkahelyek miatt érezheti magát veszélyben a kreatív szakma. Óriási felháborodást keltett a nyilvánosságban, és peres eljárások sorozatát indította el, hogy a mesterséges intelligenciát fejlesztő cégek úgy táplálták bele a betanításhoz szükséges adatokat ezekbe rendszerekbe, hogy erre előzetesen nem kértek engedélyt a szerzőiktől. A nyilvánvaló etikai aggályok mellett több művész is úgy érezhette, hogy ebben a formában a mesterséges intelligencia már a „művészetüket” fenyegeti.

Ez azért óriási probléma, mert a szórakoztatóipar jövedelmezősége a szellemi tulajdonjogokon múlik, az olcsó, könnyen használható mesterséges intelligencia pedig gyakorlatilag bárki számára lehetővé teszi, hogy olyan anyagokat hozzon létre, amelyek létező művészeti alkotásokat vagy animációs stúdiók ikonikus karaktereit használják fel.

A művészek kompenzációjára egyelőre még nem született kielégítő megoldás, az érintettek ugyanakkor joggal érezhetik, hogy kihasználták őket, hiszen alkotásaik felhasználásával a mesterséges intelligenciákat fejlesztő cégek óriási anyagi haszonra tehetnek szert. Jelenleg több vállalat ellen is zajlanak perek azzal a váddal, hogy felhasználták vagy lemásolták mások munkáit, de ezeknek az ügyeknek a kimenetele joghatóságonként és az ügyek körülményeit tekintve is eltérő lehet.

Címlapkép forrása: Getty Images