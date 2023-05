Kulcsfontosságú adatok érkeznek - Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Portfolio 2023. május 02. 07:52

Európában nem volt tegnap kereskedés, Amerikában azonban kisebb mínuszban zártak a vezető részvényindexek. Ezt követően ma reggel Ázsiában felemás hangulat látszott, Európában és Amerikában azonban az iránykeresésé lehet a főszerep.



Gazdasági események szempontjából máris elérkeztünk a hét egyik legfontosabb napjához, idehaza a KSH ismerteti az ipari termelői árak márciusi alakulását, a februári külkereskedelem részletes becslését, valamint jön a feldolgozóipari BMI is. Külföldön pedig a német kiskereskedelmi adatokkal kezdődik a közlések sorozata, ezt követi az EKB hitelezési felmérése, ami a bankokkal kapcsolatos aggodalmak miatt most különösen fontos. Jön az eurózóna inflációs adata is áprilisból,