A klímaváltozás egészen extrém biztosításokat hozott: a hőguta, de még a stresszes haszonállatok költségei is fedezhetők

Az éghajlatváltozás okozta hőhullámok az emberek egészségügyi állapotára, a környezetre, az agrárgazdaságra, és mindenféle berendezésre, munkaeszközre is hatással vannak. Egyre fullasztóbb hőséggel kell megbirkózni világszerte, így beindul az üzleti világ (és a magánszemélyeké is) alkalmazkodási folyamata. Az újítások, a védekezés, a rizikófaktorok csökkentése viszont nem olcsó mulatság. A pénzügyi szolgáltatószektor erre reagálva új termékekkel lépett piacra, leginkább külföldön. A Bloomberg cikke öt új biztosítási, pénzügyi terméket mutat be, van köztük napi egészségügyi biztosítás olyan esetekre, ha valaki napszúrást kapna, olyan is, ami a nagy meleg miatti kieső, vagy lecsökkenő tehéntej-termelés költségeit kompenzálja, de olyan is, ami a kieső munkabért fedezi, ha az egészségre káros hőmérséklet miatt ellehetetlenülne a munkavégzés.

A globális felmelegedéssel együtt hőhullámokra, illetve szélsőséges időjárásra kell felkészülni világszerte. Az alkalmazkodás fontosságát, a megfelelő felkészülést mindenki hangsúlyozza, egyes folyamatok ugyanis már most sem fordíthatók vissza, még akkor sem, ha holnaptól egyik nemzetnek sem lesz semmilyen károsanyag-kibocsátása (ami egyébként is lehetetlen szcenárió) Íme öt módszer, amellyel a pénzügyi ágazat próbálja meg csökkenteni a szélsőségesebb hőhullámok hatásainak kockázatát.

1. Biztosítás hőguta ellen

A japán biztosítótársaság - a Sumitomo Life Insurance - egy bankkal közösen hőguta-biztosítást kezdett kínálni. Eddig több mint 60 000 kötvényt értékesítettek abból a termékből, ami azokat biztosítja, akik reggel 9 óra előtt kifizetik a körülbelül 250 forintnak megfelelő jent. A biztosítottaknak így 10 órától már fedezve van az esetleges kórházi kezelésük, a hőség és nap okozta orvosi költségeik.

A biztosítás vélhetően keresett termék lesz, a Japán Meteorológiai Ügynökség adatai szerint ugyanis Tokióban 1876 óta a legmelegebb átlaghőmérsékletet mérték márciusban.

2. Az elmaradt bérek kifizetése

Indiában 1901 óta idén volt a legmelegebb a február, és az előrejelzők most a tavalyi intenzív hőhullám megismétlődését jósolják. Mindezeken túl, Indiát az éghajlatváltozással szemben az egyik legsebezhetőbb országként tartják számon, az aszályok, a hőhullámok vagy éppen az áradások évente több ezer ember halálát okozzák, és élelmezési nehézségeket is hoznak.

Az Adrienne Arsht-Rockefeller Foundation Resilience Center és a szolgáltatást nyújtó Self Employed Women's Association (SEWA) egy olyan új szolgáltatást vezetett be, amely a napi jövedelmeket - körülbelül napi 3 dollárt! - "helyettesít", ha olyan szélsőséges időjárási feltételek teljesülnek, amelyek negatív egészségügyi következményekkel járhatnak a munkavállalókra nézve.

3. Védjük a tejet, védjük a teheneket!

A rendkívüli meleg az állatokra is rossz hatással van, a tehenek esetében ez alacsonyabb tejtermeléssel is járhat. Egy mezőgazdasági kutatócég és a francia Scor viszontbiztosító 2021-ben jelentette be, hogy a tejtermelők számára egy olyan terméket indít, amely fedezi a magasabb hőmérséklet miatt stresszessé vált haszonállatok esetében a kieső tejtermelést. A biztosítottak értesítést kapnak, ha jogosultak a kártérítésre, valamint hőstressz előrejelzést is kapnak a szolgáltatótól. Tavaly Franciaországban mintegy 75 000 tehénre terjedt ki a biztosítás, és nagyjából 200 000 eurót fizetett ki a gazdáknak.

4. Termésbiztosítás

A mezőgazdaságban az aszály és a kártevők mindig is veszélyt jelentettek a terményre, az éghajlatváltozással azonban még tovább fokozódhatnak ezek az aggodalmak. Az ausztrál székhelyű Hillridge Technology Pty startup cég kifejlesztett egy platformot, amely segít felmérni a gazdáknak az időjárási kockázatokat, illetve olyan eseményekre nyújt biztosítást, amit a hagyományos mezőgazdasági biztosítok nem vállalnak. A jégesők által okozott kárt egy hagyományos terménybiztosítás is fedezi, a túl sok esőt, vagy a fagykárt, esetleg a terményt elpusztító hőstresszt azonban már kevésbé. A startup azonban ezen káresemények esetén is fizet kártérítést a cikk alapján.

5. Hőmérséklet-alapú határidős ügyletek

A hőmérséklet-alapú határidős ügyletek és opciók több mint két évtizede kínálnak lehetőséget a közműszolgáltatóknak, biztosítótársaságoknak, befektetési alapoknak, hogy fedezzék az időjárási kockázatokat. Az ilyen termékek alapja, hogy számszerűsítik, hogy egy adott városban a hőmérséklet mennyire tér el a havi vagy szezonális átlagtól. A CME Group legutóbbi beszámolója szerint erősen nőtt a kereslet ezekre, március elejétől április végéig a cég kontraktusainak átlagos napi volumene 560%-kal lett nagyobb a 2022-es év azonos időszakához képest.

Címlapkép: Getty Images