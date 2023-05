Ha egy mamutot kirúzsozunk, az attól még mamut marad - Készen állunk-e az AI-forradalomra?

A Portfolio Digital Transformation 2023 konferenciájának II/A szekciójában a főszerepet a mesterséges intelligencia, az adatfelhasználás és a digitális eszközök vállalati hatékonyságnövelésre való felhasználása kapta. A szekció panelbeszélgetésében a témát Georgiu Achilles, a CEU kutatója, Schin Lotár, az OTP mesterséges intelligencia vezetője, Tarnavölgyi Gábor, a Virgo System üzletfejlesztési igazgatója és Vadócz Zsolt, a K&H Bank digitális vezetője járták körül.

AI, chatbotok és end-to-end digitalizáció

Georgiu Achilles szerint a legtöbb vállalat ma úgy működik, hogy nem is lát bele az adatokba, mintha puzzle-ökből dolgoznának. Ehhez képes a digitális transzformáció abban segít, hogy ezeknek a kirakós daraboknak már a felszínét is láthatjuk. Ehhez jönne az mesterséges intelligencia alapú technológia, amellyel össze is lehet rakni. Utóbbinál még nem tartanak a magyar cégek. Mindenképp pozitívum azonban, hogy már a kékgalléros munkavállalókhoz is eljutott a technológia. Ők már a saját telefonjukon is láthatják a hétköznapi kommunikáció szintjén, hogy mi történik a cégnél. Vadócz Zsolt elmondta, hogy több felmérést is csináltak a hazai vállatok körében, amelyekből kiderült, hogy frontend oldalán már kezdenek feljönni a vállalatok. Házon belül azonban még vannak nagyobb elmaradások, amelyeket még le kell dolgozni. Ezen a ponton Georgiu bedobott egy hasonlatot:

ha egy mamutot kirúzsozunk, az sajnos ugyanúgy mamut marad.

Schin Lotár egy ragasztónak tartja az AI-t, mivel aki nincs tisztában, hogy milyen adatokkal rendelkezik, az nem tudja használni az algoritmust. Egy akkora robbanás előtt állunk, amely össze fogja rántani az adatokkal kapcsolatos részfolyamatokat. Tarnavölgyi Gábor szerint a legtöbben még a puzzle nézegetésénél tartanak, azon gondolkoznak, hol éri meg hatékonnyá tenni a folyamatokat. A szakember szerint meg kell érteni, mire használhatja az ügyfél az AI-t.

Nagyon fontos, hogy a puzzle-t az ügyféllel együtt kell nézni, hogy megfelelő tanácsokat lehessen adni.

Georgiu szerint az AI már egy kihívásként jelenik meg a vállaltok előtt, és ez alapjaiban fogja felforgatni, hogy tudnak érvényesülni a cégek, amelyek hamarosan AI-vezéreltek lesznek. Ezen a ponton pedig bizalmi kérdéssé válik, hogy elfogadjuk-e a mesterséges intelligencia által hozott döntéseket. Szerinte nem a mesterséges intelligencia váltja le az embert, hanem az válik feleslegesé, aki nem tudja azt használni. Schin szerint a technológia nem rémisztő, a működését egyszerű megérteni, ha ismerjük az épitőkockáit, vagyis az adatokat.

Az igazán ijesztő az, amikor úgy fejlődik egy technológia, hogy nem történik meg az edukáció.

Régen a weblapok megjelenésével sokat hoztak validálatlan adatok alapján fontos döntéseket. A legfőbb tanulság, hogy nem szabad addig ügyfelek elé engedni a modellt, amíg nem tud számot adni arról, mire képes.

Georgiu szerint a fekete doboz jelensége az úgynevezett discovery AI-nál jelenik majd meg. Ezek olyan rendszerek, amelyek saját kérdéseket, hipotéziseket vázolnak fel, amelyeket megpróbálnak megoldani. A ChatGPT hallucinációi is ehhez hasonló jelenségek. Fontos, hogy felülvizsgáljuk azokat az adatokat, amiket betáplálunk. Tarnavölgyi szerint a szabályozás el van maradva, de nem látja, hogyan lehetne olyan korlátokat teremteni, amelyek minden problémát lefednek. Emiatt folyamatosan foglalkozni kell a jogalkotással. Az AI itt van, meg kell tanulni vele együttélni, és ez folyamatosan fellépést igényel. Georgiu szerint az AI-robbanás jó alkalom arra, hogy adottnak vett kérdéseket, például morális, erkölcsi dilemmákat, újra átgondoljunk.

A mesterséges intelligencia minden szakmát érinteni majd, és újakat is fog teremteni. A kulcsgondolat, hogy meg kell tanulni használni az eszközt, amivel előnybe kerülhetünk a versenytársakkal szemben.

Adatok és megfelelő szabályozás nélkül semmit nem ér az AI

Koródi Bálintm a Telvice Zrt. vezérigazgatója a vállalati hatákonyságnövelésről tartott előadást. A szakember szerint nincs mesterséges intelligencia adatok nélkül, és az adatok megfelelő felhasználásához digitális transzformációra van szükség. Emiatt az AI megértéséhez szükséges beszélni az alapfolyamatokról, amelyet a digitális transzformáció témaköre ölel fel. Az EU Tanácsa négy fontos célt tűzött ki a digitális transzformáció elősegítése érdekében:

digitális készségek és oktatás

biztonságos és fenntartható infrastruktúrák

vállalkozások digitális transzformációja

közszolgáltatások digitalizációja

A vállalatok hatékonyságát és a digitális transzformáció megfelelő végrehajtását négy fő terület határozza meg: emberek, folyamatok, környezet, technológia. A vállalti dolgozóktól és az ügyfelektől nagyon sok adat származik, például egészségügyi adatok, kompetenciák. A folyamatok terén hasonló a helyzet: mekkora a költségük, kik az érintettek.

Olyan mennyiségű adat, amelyet az emberi agy már nem tud feldolgozni, valós időben, és a megfelelő kontextusban tálalva kell a mesterséges intelligenciának a döntéshozók elé tárnia. Koródi két digitális technológiát hozott fel példaként, amelyet a cégek kiválóan tudnak alkalmazni a hatékonyságuk növelésére. Az egyik a Celonis folyamatbányás szoftver, amely a gyakorlati folyamatokat térképezi fel adatokból, és amely segítségével számottevően lehet növelni azok hatékonyságát. A másik eszköz, a Dynatrace nevű adatrögzítő rendszer a cégben végbemenő folyamatok során képződő adatokat nagy részletességben gyűjti (akár a billentyű lenyomásának szintjéig). Ebből az információból következtetéseket lehet levonni arra vonatkozóan, hogy hol érdemes javítani a folyamatokon.

Dr. Menyhárd Attila, az EU mesterséges intelligencia szabályozását mutatta be a közönségnek. A szabályozási környezetben a GDPR-hoz hasonló folyamatok várhatók. A mesterséges intelligencia rendelet nem homogén, egy digitális transzformációs folyamatről beszélünk, így több pillére is van.

Az egyik pillére az adatok védelmét érinti. A GDPR-ral a személyes adatok védelme rendeződött, most az adatok forgalomképességének biztosítása került a fókuszba. Probléma, hogy at összegyűjtött adatok 80 százalékát nem használja senki, ezért a szabályozás le akarja bontani az adatmonopóliumokat. A szabályozás kötelezővé tenné az adatok visszaadását a felhasználónak. Az EU bizottsága 270 milliárd többlet GDP-t vár az adatmonopóliumok lebontásától.

A másik pillér szól valójában a mesterséges intelligenciától. A jogalkotó megalkotta az AI definícióját is: ahol adat szoftver és számítási kapacitás együtt van, az mesterséges intelligencia. Az adatokat validálni kell, és ki kell jelölni a felelősségi köröket. A szoftverrel szemben az az elvárás, hogy átlátható és magyarázható legyen.

A rendelet egy kockázatalapú szemléletet rögzít, amelynek a legnagyobb hátránya, hogy „túlhangsúlyozottá” válhatnak a veszélyek. Ezzel a jogalkotó gyakran túlmegy azon a szinten, amit szabályozni szükséges. Abban az esetben, ha valaki mesterséges intelligenciát alkalmaz, akkor a magyar jog szerint a fejlesztő egy teljesítési segédje annak, aki a szolgáltatást nyújtja. A használót is terheli a felelősség, tovább perelhet, de a saját szerződéses partnere előtt nem tud azzal védekezni, hogy csak megvásárolta a terméket.

Fotó: Stiller Ákos