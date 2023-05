Négy év alatt 16 millió kilométert tettek meg a Share Now autói

Portfolio 2023. május 03. 16:01

Négy év alatt a levezetett kilométerek száma, az átlagos utazási időtartam, a flottaméret és az ügyfélszám tekintetében is figyelemre méltó növekedést produkált a Share Now. A felhasználók az elmúlt egy évben négyszer annyit használták az autókat, mint az indulás első tizenkét hónapjában. Ugyanezt jelzi a megtett távolság növekedésének üteme is: a négy év során összegyűlt, közel 16 millió kilométerből 8 millió 2022 „termése” - tájékoztatta a szolgáltató a Portfolio-t.