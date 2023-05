Új trükkös eszközökkel vadásznak a hazai gyorshajtókra, kikerült a helyszínek pontos listája

Új Trafiboxok állnak szolgálatba idén, így az év végén már közel száz helyen működnek majd az országban a trükkös sebességmérők – írja a Vezess.hu , akik a már üzemelő és a telepítés alatt álló eszközök pontos címét is közölték.

Az év végéig 48 darab új Trafibox kezdi meg működését, ezzel együtt már 94 eszköz figyeli majd a gyorshajtókat országszerte.

A rendőrség szerint a boxok hatékonyabbak a fix sebességmérőknél, amelyek előtt tömegével lassítanak az autósok, majd visszagyorsítanak, hiszen a közeledő járműből nem látszik pontosan, hogy a konkrét boxban van-e aktuálisan működő sebességmérő. Még ha üres is a doboz, az eszköz eléri célját, hiszen lassítanak az autósok, így biztonságosabbá válik az útszakasz. Vidéki városokat 3-4 ilyen doboz ki tud szolgálni – teszi hozzá a Vezess.hu. A mintegy 2 méter magas eszköz másik előnye, hogy forgathatók, így kétirányú forgalmat is tudnak ellenőrizni, amit akár napközben is változtathatnak könnyedén a rendőrök.

A működtetéséhez nem kell közvetlen rendőri jelenlét, hiszen automata mérési üzemmóddal rendelkezik, így csak az üzembe állításához kell rendőr, ezt követően magától méri a sebességet és rögzíti a gyorshajtást. A készülékházakat a helyi önkormányzatok kezdeményezésére állítják fel a rendőrök, az önkormányzatok pénzéből, amit a rendőrség üzemeltet. A nagykanizsai helyi lap információi szerint az első Trafibox a városban 612 ezer forintba került, az éves működtetése pedig 76 ezerbe.

A Vezess.hu közölte a teljes címlistát a már működő és a 2023 végéig üzembe helyezendő Trafiboxokról, ami az alábbi linken tekinthető meg. Íme a már üzemben lévő Trafiboxok listája:

A már működő Trafiboxok címe Település Helyszín Kecskemét 5. számú főút 77+965 (bal oldal) Békéscsaba Kolozsvári u. 24/1.szám Békéscsaba Lencsési út 61. Miskolc Kiss Ernő út Szeged Gábor Áron utca 65. Szeged Mátyás Tér, Földmíves utca sarok Fertőhomok Akác utca 72. Győr Bárka utca – Víztükör utca kereszteződése Hegykő Kossuth Lajos utca 99. Debrecen Szabó Kálmán utca 20. Debrecen Budai Nagy Antal utca 140 Hatvan Horváth Mihály út 4. Nyergesújfalu Kossuth Lajos út Tata Tata Május 1 út Cegléd Kossuth Ferenc utca 7.-9. Dunakeszi Dunakeszi 2-es számú főút 19+170 kilométer szelvény. Törökbálint Géza fejedelem utca – Szegfű utca kereszteződés Üllő Zsaróka út 8. Üllő Pesti utca 139. Üllő Ócsai út 81. Kaposvár Kaposfüredi út 52. Kaposvár Kapofüredi út 219. Siófok Bajcsy-Zs. út 172. Nyíregyháza Kert utca helyett Szegfű utca 6. Paks Cecei út 27 Szombathely 86-os, 87-es számú főútvonal, Csaba úti kereszteződés Sárvár 84 számú főút Farkasgyepü Petőfi Sándor utca 23. Gyulafirátót 82. számú főút Hárskút Szemerei utca 29. Kapolcs Kossuth utca 21. Pápa Somlai utca 33. Pápa Gyirmóti utca 38 Pápa Gróf utca 8. Nagykanizsa Teleki utca 60. Zalaegerszeg Belső elkerülő út. Zalaegerszeg Alsóerdei Szabadidős-és Ifjúsági Központ bejáratánál. Maglód Sugár utca 23. Szeged Derkovits fasor 24. Szeged Fő fasor 119. Szeged Szerb utca 182. Törökbálint Szent István utca 60. Törökbálint Kazinczy Ferenc utca 95. Törökbálint Kinizsi Pál utca 15. Törökbálint Hegyalja utca 56. Törökbálint Bajcsy Zsilinszky utca – Jókai Mór utca kereszteződés Forrás: Vezess.hu

