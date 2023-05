Jön a 11. uniós szankciós csomag, vétót lengetett be Szijjártó Péter

A napokban várható az, hogy az Európai Bizottság hivatalosan is javaslatot tesz a 11. uniós oroszellenes szankciós csomagra – írta pénteken reggel a Politico négy diplomata forrásra hivatkozva. Feltehetően ezzel függ össze az, hogy mivel a csomagba nukleáris témájú szankció is belekerülhet, ismét éles elutasítást fogalmazott meg pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, és a magyar vétót is belengette. Kijelentése szerint „Amennyiben javaslat születik a nukleáris ipar szankcionálására, azt mi Magyarország-ellenes javaslatnak fogjuk tekinteni és meg fogjuk vétózni".

Reggel a Politico hírlevele négy diplomata forrásra hivatkozva azt írta, hogy ma, vagy a jövő hét elején jöhet az Európai Bizottság felől a 11. oroszellenes szankciós javaslat, amit a szerdai ülésen akár már tárgyalhatnak is a tagállami nagykövetek, de egyelőre nem tudni pontosan, hogy mi lesz a csomagban. Pár napja arról írt a lap, hogy mérlegelés alatt áll: EU-n kívüli országokat is szankcióval sújthatnak, ha megmagyarázhatatlan mértékben megugrik olyan termékekben a külkereskedelmük az oroszokkal, amelyeket az EU szankcionált. Így tehát az a cél, hogy ne tudják külső, harmadik országok kijátszani az uniós szankciókat és ne tudjanak olyan árukat exportálni az oroszoknak, amelyeket eddig az uniós cégek exportáltak. A célkeresztben elsősorban közép-ázsiai országok lehetnek, de az egész ügy nagyon kényes, mert akár kínai és indiai cégekre is árnyék vetülhet.

Arról, hogy a csomagban milyen további témák lennének, például a nukleáris technológia/cégek ellen is lennének-e lépések, nem tudni, viszont néhány ország régóta szorgalmaz ilyeneket (pl. lengyelek, baltiak) és nemrég a németek is csatlakoztak ehhez, igaz a franciák egyáltalán nem támogatják ezt, hiszen a jelentős nukleáris kapacitásaik fenntartása, illetve az üzemanyag szállítás terén is jelentősen függenek például az orosz Roszatomtól. Egy április elején napvilágot látott javaslatban a litvánok 2 éves átmeneti időszakot adtak volna a már megkötött nukleáris szerződések megszűntetésére, illetve 9 éves kivételt adtak volna a Paks II. projektre tekintettel Magyarországnak, így elméletileg ha addig befejeződne a magyar beruházás, akkor nem is tenne keresztbe nekünk a szankciós csomag.

A Paks II. kapcsán a legutolsó hírek egyrészt arról szóltak, hogy változhat a Roszatom, mint fővállalkozó szerepe (a módosításokat beadta a kormány az Európai Bizottságnak engedélyezésre és várják a gyors döntéseket), a francia Framatome szerepe pedig nőne az irányítástechnikában, továbbá a török atomerőmű építés tapasztalatait is beépítik az itthoni fejleményekbe.

Mindezek után jöttek pénteken Szijjártó Péter erős mondatai a Tipu Munsival, Banglades kereskedelmi miniszterével tartott közös budapesti sajtótájékoztatón (címlapképünkön). Egyéb témák mellett ugyanis rámutatott, hogy a két ország azonos technológiájú és teljesítményű atomerőművet épít jelenleg, és leszögezte:

Magyarország elkötelezett az atomerőmű építése mellett, és minden egyes olyan európai kísérletet, amely a paksi beruházás meggátolására irányul, a szuverenitásunk ellen intézett támadásként értékelünk. Ezért arra szólítjuk fel európai barátainkat, hogy tartózkodjanak a magyarországi nukleáris beruházás szankció alá helyezéséről (...). Amennyiben javaslat születik a nukleáris ipar szankcionálására, azt mi Magyarország-ellenes javaslatnak fogjuk tekinteni és meg fogjuk vétózni.

A miniszter a benyújtott finanszírozási és kivitelezési szerződések módosításának mielőbbi jóváhagyására szólította fel az Európai Bizottságot, mondván, hogy azok teljesen megfelelnek a közösségi előírásoknak.

