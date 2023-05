Megvolt a brit kamatdöntés, mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Az eddig látott kedvező részvénypiaci hangulat bizonytalanságra váltott, miután 25 bázisponttal közel másfél évtizedes csúcsra, 4,5 százalékra emelte alapkamatát a Bank of England. A brit FTSE 100 részvényindex mínuszba fordult és jelenleg 0,3 százalékos esésben van, de a német DAX is lejjebb került és a francia CAC is visszaadott a korábbi emelkedésből.