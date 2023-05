Hatalmas újdonság jön a Google Mapsben: tapssal és ujjongással fogadták

A mintegy 1 miliárd felhasználót kiszolgáló Google Maps navigációs rendszer egy új, mesterséges intelligencia által generált három dimenziós nézetet kap - jelentette be a Google vezére Sundai Pichai a társaság fejlesztői konferenciáján.

A Google Mapsben egy úgynevezett "immersive view" nézet is elérhető lesz, egy olyan új "virtuális valóság" nézet, amely a nagyvárosok 3D-s, mesterséges intelligenciával létrehozott modelljében mutatja meg, merre kell haladnunk a célunkhoz. A konferencián a Google vezére bemutatta, hogy a gyakorlatban ez hogyan is néz ki, íme:

Az új funkció élőben mutatja, hogy milyen az időjárás, hány fok van éppen, és előre is tudja jelezni, fog-e esni vagy napsütés várható. A virtuális valóság nézetet a nyár folyamán fogják élesíteni az alkalmazásban, és az év végéig 15 nagyvárosban vezetik be, mint poldául Londoban, New Yorkban, Tokióban és San Franciscóban.

Címlapkép: Shutterstock