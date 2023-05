Jelentett a Mol és a Richter - Mire lehet számítani a tőzsdéken?

A rendkívül enyhe tél és az orosz energiahordozókról való sikeres európai leválás miatt az elmúlt hónapok a meredeken csökkenő energiaárakról szóltak - ez a lakosság mellett szinte az összes piaci szegmens számára örömteli hír, az energiaszektor nagyvállalatai azonban már kevésbé örülhetnek a bezuhanó olaj-és gázáraknak. Ebben a környezetben tette most közzé idei első negyedéves gyorsjelentését a Mol, az olajcég a legfontosabb sorokon az elemzői várakozásokat is alulmúlva, a tavaly látott rekord értékeknél jóval alacsonyabb számokat produkált. A most közölt számokat látva gyakorlatilag arról van szó, hogy néhány kiugró negyedév után normalizálódni látszik a vállalat eredménye.